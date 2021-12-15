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Şahinbey Belediyesi KPSS 70 Puan İle Zabıta Memuru Alımı

Belediye zabıta alımı ilanları genelinde resmi olarak açıklanmış kamu personel alımı bilgisinde Gaziantep Şahinbey belediyesi bünyesinde görev verilmek üzere KPSS 70 puan ile 70 kişi zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Şahinbey Belediyesi KPSS 70 Puan İle Zabıta Memuru Alımı
15 Aralık 2021 Çarşamba 11:53

Şahinbey Belediyesi KPSS 70 Puan İle Zabıta Memuru Alımı

Belediye zabıta alımı ilanları genelinde resmi olarak açıklanmış kamu personel alımı bilgisinde Gaziantep Şahinbey belediyesi bünyesinde görev verilmek üzere KPSS 70 puan ile 70 kişi zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Şahinbey belediyesi KPSS 70 puan ile zabıta memur alımı ilanları için iş başvurusu yapacak olan adayların Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.


Şahinbey belediyesi zabıta memuru alımı bilgileri


Gaziantep kamu personel alımı son başvuru tarihi 17.12.2021 olarak açıklanmıştır.

Bütün adayların aşağıda yazılı adrese şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Kolejtepe Mah. Yeşilcami Cad. No:8 Şahinbey/Gaziantep 

Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

http://www.sahinbey.bel.tr

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KPSS 70 puan ile zabıta memuru alımı başvuru şartları


Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

Başvuru işlemlerinde bulunacakların erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olmaları gerekiyor.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Lisans mezunu olmak ve herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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