Şahinbey Belediye müfettiş yardımcısı alacak - İş ilanları ve iş başvurusu 2021

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığı MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI



Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.



1- SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 10/04/2021 tarihinde Cumartesi günü saat: 10:00’da Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacaktır.



2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 1/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1986 tarihi ve daha sonra doğanlar)

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) ÖSYM tarafından; 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda P- 48 puan türünden 80 ve daha yukarı puan almış olmak,

f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak,

g) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.



3 - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 01 Mart-19 Mart 2021 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak, şehir dışından yapılan başvurularda ise Posta ile müracaatlar kabul edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)



4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.sahinbey.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı, kurumca onaylanmış örneği ya da noterden tasdikli örneği, (e-Devlet üzerinden alınmış ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi’ de geçerli kabul edilecektir.)

c) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı, ç) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,



5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 60 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 60 aday giriş sınavına alınacaktır. (60. sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.) Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 22.03.2021 tarihinde yukarıda belirtilen www.sahinbey.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini bu adres üzerinden erişebilecektir.



6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav günü sınav salonundan alacaklardır. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.



7-SINAV KONULARI

1- Hukuk Grubu (%20)

Anayasa Hukuku Genel Esasları, İdare Hukuku Genel Esasları ağırlıklı, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku Genel Esasları ve Memur Suçları, Medeni Hukuk Genel Esasları ve ayni haklar, Borçlar Hukuku Genel Esasları, Ticaret Hukuku Genel Esasları, Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Esasları, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Esasları, İmar Mevzuatı Genel Esasları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı.

2- İktisat Grubu (%20)

İktisat Teorisi, Makro ve Mikro İktisat, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

3- Maliye Grubu (%20)

Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi Genel Esasları.

4- Muhasebe Grubu (%20)

Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi. 5- Belediye Mevzuatı Grubu (%20)

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat.



8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan, en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan az olmaması şarttır. Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin yukarıda belirtilen adresinde bulunan ilan panosu ile internet sitesinde ilan olunur.



9- SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Her aday için, giriş sınavı kurulu başkan ve üyeleri tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav kurulunca verilen notların ortalaması sözlü sınav notudur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir.



10- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren başlamak üzere beş iş günü içinde bir dilekçeyle şahsen Sınav Kuruluna yapılabilir.



11- GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asıl ve yedek olacak şekilde Şahinbey Belediyesi web sayfasında (www.sahinbey.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak bildirim de yapılacaktır.



12- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adayların ataması yapılır.

İlan Olunur.

