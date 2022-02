Sahil Güvenlik Komutanlığı 36 personel alıyor, İş başvurusu nereden nasıl yapılır? 2022

Sahil Güvenlik Komutanlığı, lise mezunu 36 daimi personel alımı yapacak. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların cevapları haberimizde;

Devlet Personel Başkanlığının yayınladığı ilanlara göre Sahil Güvenliğin 4 farklı komutanlığına sürekli kamu işçisi alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığına toplam 36 daimi işçi alımı yapılacak.

TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL

SIRA

NU. MESLEKLER LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU ADAYLARDAN 3308

SAYILI KANUN GEREĞİ İSTENEN USTALIK BELGESİ

MESLEK LİSESİ VE DENGİ OKUL MEZUNU

ADAYLARDAN İSTENEN DİPLOMA İŞİN TANIMI İŞGÜCÜ

SAYISI

1. ARMADOR

1-LOJİSTİK 1-GÜVERTE

2-GÜVERTE İŞLETME

3-GEMİ YÖNETİMİ

4- LOJİSTİK

ARMADOR 1

2. BOBİNAJCI-ELEKTRİK

1-BOBİNAJ

2-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

3-OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ

1-BOBİNAJ

2-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

3-ELEKTRİK

4-OTO ELEKTRİK

5-OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ

6-ELEKTRİKÇİLİK

BOBİNAJCI 1

3. KAYNAKÇI

1-KAYNAKÇILIK

2-ÇELİK GEMİ YAPIMI

3-GEMİ İNŞA

4-SOĞUK DEMİRCİLİK

5-ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI

6-OKSİJEN VE ASETİLEN KAYNAKÇILIĞI

7-ELEKTRİK KAYNAKÇILIĞI

8-METAL İŞLERİ

1-ÇELİK GEMİ YAPIMI

2-GEMİ İNŞA

3-METAL İŞLERİ

4-KAYNAKÇILIK

5-METAL

6-SOĞUK METAL İŞLERİ

7-OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI

8-ELEKTRİK KAYNAĞI

KAYNAKÇI 4

4. TEKNE ONARIM İŞÇİSİ

1-METAL LEVHA İŞLEMECİLİĞİ

2-ÇELİK KONSTRÜKSİYON

3-METAL DOĞRAMA

4-YAT İNŞA

5-SOĞUK DEMİRCİLİK

6-ÇELİK YAPILANDIRMACILIĞI

7-ISIL İŞLEM

8-ÇELİK GEMİ YAPIMI

1-METAL DOĞRAMA

2-ÇELİK GEMİ YAPIMI

3-GEMİ İNŞAA

4-ÇELİK KONSTRÜKSİYON

5-SOĞUK METAL İŞLERİ

6-METAL

7-METAL İŞLERİ

8- ISIL İŞLEM

9- YAT İNŞA

TEKNECİ (ONARIM) 4

5. ELEKTRİKÇİ (GENEL)

1-ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONÜTÖRLÜĞÜ

2-YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ

3-OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ

1-ELEKTRİK

2-ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONÜTÖRLÜĞÜ

3-YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ

4-ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

5-ELEKTRİKÇİLİK

6-OTO ELEKTRİK

7-OTOMOTİV ELEKTRİKÇİSİ

ELEKTRİKÇİ (GENEL) 1

6. ELEKTRİKÇİ (GEMİ)

1-ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONÜTÖRLÜĞÜ

2-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

3-ENDÜSTRİYEL KONTROL

4-OTOMASYON SİSTEMLERİ

1-ELEKTRİK

2-ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONÜTÖRLÜĞÜ

3-ENDÜSTRİYEL KONTROL

4-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

5-ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

6-ELEKTRİKÇİLİK

7-OTOMASYON SİSTEMLERİ

ELEKTRİKÇİ

(GEMİ DEVRELERİ ONR.) 3

7. ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

(ELEKTRONİKÇİ)

1-HABERLEŞME SİSTEMLERİ

2-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

3-GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

4-ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM

5-GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME

6-ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

7-GÜVENLİK SİSTEMLERİ

8-TELEKOMİNİKASYON

1-ELEKRONİK

2-GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME

3-TELEKOMİNİKASYON

4-HABERLEŞME SİSTEMLERİ

5-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

6-GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

7-ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

8-ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM

9-SAVUNMA ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

10-GÜVENLİK SİSTEMLERİ

ELEKTRONİKÇİ 5

8. HİDROLİKÇİ

1-MAKİNE BAKIM ONARIM

2-HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ

3-ENDÜSTRİYEL KONTROL

4-İŞ MAKİNELERİ

5-İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCILIĞI

1-MAKİNE BAKIM ONARIM

2-HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ

3-MEKATRONİK

4-HİDROLİK VE PNÖMATİK

5-MAKİNE

6-İŞ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM

7-SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ

8-ENDÜSTRİYEL KONTROL

9-İŞ MAKİNELERİ

10-KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ

HİDROLİKÇİ (GENEL) 3

9. TESVİYECİ

1-TESVİYE/TESVİYECİLİK

2-ENDÜSTRİYLE KALIP

3-MAKİNE BAKIM ONARIM

4-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME

5-ENDÜSTRİYEL MODELLEME

6-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT İŞLEMLERİ(CNC)

7-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT

8-TORNA/TORNACILIK

9-MAKİNE

1-TESVİYE/TESVİYECİLİK

2-TORNA/TORNACILIK

3-BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL(CNC)

4-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI

5-MAKİNE

6-BİLGİSAYARLI ENDÜSTRİYEL MODELLEME

7-METAL MODELLEME

8-NÜMERİK KONTROLLÜ MAKİNELER (CNC)

9-MAKİNE BAKIM ONARIM

10-ENDÜSTRİYEL KALIP

TESVİYECİ 2

10. TORNACI

1-TORNACI/TORNACILIK

2-ENDÜSTRİYLE KALIP

3-MAKİNE BAKIM ONARIM

4-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME

5-ENDÜSTRİYEL MODELLEME

6-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT İŞLEMLERİ(CNC)

7-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT

8-TESVİYE/TESVİYECİLİK

9-MAKİNE

1-TORNA/TORNACILIK

2-TESVİYE/TESVİYECİLİK

3-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI

4-BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL(CNC)

5-MAKİNE

6-ENDÜSTRİYEL KALIP

7-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEMEME

8-NÜMERİK KONTROLLÜ MAKİNELER (CNC)

9-MAKİNE BAKIM ONARIM

10-METAL MODELLEME

TORNACI 1

11. MEKANİKER-DENİZ

MOTORLARI

1-GEMİ MAKİNELERİ

2- OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ

3- OTOMATİV ELEKTROMEKANİKERLİĞİ

1-MOTOR

2-MOTOR(BENZİNLİ)/MOTOR(DİZEL)

3-GEMİ MAKİNELERİ

4-MAKİNE ZABİTLİĞİ

5-OTOMATİV ELEKTROMEKANİK

6-GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME

MOTORCU 10

12. ÖLÇÜM ALETLERİ TEK.(GEMİ)

1-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

2-ENDÜSTRİYEL KONTROL

1-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

2-MİKROTEKNİK

3-MEKATRONİK

4-ENDÜSTRİYEL KONTROL

ÖLÇÜ ALETLERİ

ONARIMCISI 1



ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL

TALEBİ ALAN İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : TÜRKİYE İŞKURUMU PENDİK HİZMET MERKEZİ PENDİK/İSTANBUL

ÖĞRENİM SEVİYESİ ARALIĞI BAZINDA ORTAÖĞRETİM MEZUNU ADAYLAR

TOPLAM İSTİHDAM EDİLECEK İŞÇİ SAYISI

Sözlü (Uygulamalı) sınav tarih, saat ve yeri Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta

yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü (uygulamalı) sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki becerilerin ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sözlü

(uygulamalı) sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve

başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü (uygulamalı) sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda

belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Sınav sonucunun

bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınavı kazanan işçilere 6331 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi kapsamında sağlık durumlarının, işe alınacağı meslek ve branşta çalışmasına uygun olduğunun iş yeri hekimi tarafından verilecek sağlık

raporu ile tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesi “6331 sayılı İş

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe

giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.” Hükmü gereğince işçi adaylarına, sağlık raporu

alacağı tam teşekküllü hastaneye ibraz etmek üzere, işçinin çalışacağı ortamın özellikleri ve yapacağı işlerin mahiyetine göre istenen tekik, tahlil ve muayene olunacak poliklinikler belirlenecek bir yazı

verilerek, adayın sağlık kurul raporunda istenen poliklinikler imzalı sağlık raporu(tahlil sonuçları dahil) istenecek olup, bu işlemler için en az 15 günlük süre verilecektir. Sağlık raporları işyeri hekimi

tarafından değerlendirilerek nihai karar iş yeri hekimi tarafından verilecektir.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul

edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek

aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.

Kura çekimi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı (İstanbul Tersanesi Komutanlığı içi Kaynarca Mahallesi Liman Caddesi No:1/1 Pendik/İSTANBULl) adresinde 4 Mart

2022 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet

sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

İsteyen aday adayların kura çekimini izleyebilme hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeni ile alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulamak üzere, Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, ustalık belge vb. belgeleri kontrol edilecektir.

Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge

kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.İşe gönderme öncelik

hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar.Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak

şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet

komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen,

sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen

bir iş yerinde çalışmakta olan işçilereden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilm edilmeyecektir.

Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek

adaydan başlayarak sözlü (uygulamalı) sınava kabul edilecektir.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin

propagandasını yapmamış olmak.

Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı

bulunmamak.

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak.

Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık

suçlarından mahkum olmamak.

Başvurular 22 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak

kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

AÇIKLAMALAR

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığıdır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;

a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği yetkili noter huzurunda yapılan kura çekimi ile müracaatta bulunduğunuz iş koşulları için gerekli

olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İşçi Adayı Aydınlatma Metni

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce,

felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı kişisel verilerinizin çeşitli yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her

türlü faaliyeti başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Bu bilgilendirme, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince yasal zorunluk nedeniyle

yapılmaktadır.

b. Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

c. Etkin personelin kurum içine kazandırılması,

ç. İletişimin sağlanması,

e. Alım sürecinin yürütülmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için

gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı’na iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz, Kanunlarda

yer alan istisnai durumlarda kanunda belirlenen şekil ve şartlarda Kanunen yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, yasal mercilerce paylaşılabilir.

d. Adayların yetkinliklerinin başvurduğu pozisyona uygunluğunun tespiti adına yapılan mülakata itirazların olması durumunda, kurulun değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere mülakatı esnasındaki

gerçek kişiye ait kamera ve ses kayıtları,

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda 2’nci maddelerinde belirtilen amaçlarla;

a. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığına elden ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,

b Başta İstanbul İş Kurumu Müdürlüğü Pendik Hizmet Merkezi olmak üzere Komutanlığımızın Kanunen bağlı bulunduğu istihdam ofisi,

c. Kişisel beyanlarına esas, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile İlgili Yasal Kurumlar tarafından yapılan araştırmalar,

ç. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla

toplanabilir.

e. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim

hale getirilmesi için talepte bulunma,

f. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

5. Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığına

başvurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ‘nun 11. Maddesi kapsamında;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. İşlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

3 / 3