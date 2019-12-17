Sahil Güvenlik Komutanlığı 19 İşçi personel alımı, 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı Armador alımı, Kaynakçı alımı, Elektrikçi alımı, Elektronikçi alımı, Soğutma ve İklimlenmdirme Teknisyeni alımı, Tesviyeci Planlayıcı Vargel alımı, Raspacı alımı, Tornacı alımı, Mekaniker alımı, Kızakçı alımı yapacak, Detaylar Haberimizde...

Sahil Güvenlik Komutanlığı 19 İşçi Personel Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 19 İşçi personel alımı, 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı Armador alımı, Kaynakçı alımı, Elektrikçi alımı, Elektronikçi alımı, Soğutma ve İklimlenmdirme Teknisyeni alımı, Tesviyeci Planlayıcı Vargel alımı, Raspacı alımı, Tornacı alımı, Mekaniker alımı, Kızakçı alımı yapacak, Detaylar Haberimizde...

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

1- Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi/İZMİR veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

2-2527sayılıTürkSoyluYabancılarınTürkiye’deMeslekveSanatlarınıserbestçeyapabilmelerine,Kamu,ÖzelKuruluşveyaİşyerlerindeÇalıştırılabilmelerineİlişkinKanunHükümlerisaklıkalmakkaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3- 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar).

4- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.

5-AffaUğramışolsabileDevletinGüvenliğinekarşısuçlar,anayasaldüzenevebudüzeninişleyişinekarşısuçlar,millisavunmayakarşısuçlar,Devletsırlarınakarşısuçlarvecasusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güvenikötüyekullanma,hileliiflas,ihaleyefesatkarıştırma,ediminifasınafesatkarıştırma,suçtankaynaklananmalvarlığıdeğerleriniaklmaveyakaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

7- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

8- Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

9- Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10- Askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

12İşegöndermedeöncelikhakkınasahipolanadaylardananılanyönetmeliğin5’incimaddesininbirincifıkrasındabelirtilenönceliklidurumlarınıgösterirbelgeyesahipolmak.İşegöndermeöncelikhakkındanyararlanacakadaylar,durumlarınıdahaönceçalıştıklarıkamukurumvekuruluşlarındanalacaklarıbelgeileispatetmekzorundadırlar.Terörlemücadelesırasındamalulsayılmayacakşekildeyaralananlar,sağlıkraporuveterörlemücadeledeyaralandığınıgösterenkomutanlıkyazısıile,terörlemücadeledegöstermişolduklarıüstünbaşarınedeniiletakdirelayıkgörülenlerKuvvetkomutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

13- Öncelik hakkına sahip olanlardan, mücbir sebepler dışında başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde icabet etmeyen,açılacak sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15- Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir.

16- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği noter kurası çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir.

17- Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek K.lığı Bayraklı/İZMİR adresinde 28 Ocak 2020 tarihinde saat 13.00-16:00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

1- Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi/İZMİR veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

22- Belge kontrolü/teslimine müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

18- İsteyen adaylar kura çekimini, salon kapasitesinin elverdiği oranda kişi içeri alınmak koşulu ile izleyebilecektir.

19- Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri kapsamında işlemler yapılacaktır.

20- Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asıl adayların tamamı katılacak, asıl adayların belgelerinde işçi alım şartlarına aykırı durum tespit edilmesi halinde yedek adaylar belge kontrolüne davet edilecek , yedek adaylar durumlarını www.sg.gov.tr adresinden takip edeceklerdir. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asıllarıyla birlikte fotokopilerini de getirecektir.

21- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asıl olarak seçilen adayın yerine Kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

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