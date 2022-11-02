Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı, İş başvurusu, sahil güvenlik alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin Sahil Güvenlik Komutanlığına Bilgisayar mühendisi, Makine mühendisi, Uluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı, Tercüman, Mali İşler Uzmanı, Protokol Uzmanı, İstatikçi olarak topşamda 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak, Detaylar haberde..

Sahil Güvenlik Komutanlığı 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı, İş başvurusu, sahil güvenlik alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin Sahil Güvenlik Komutanlığına Bilgisayar mühendisi, Makine mühendisi, Uluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı, Tercüman, Mali İşler Uzmanı, Protokol Uzmanı, İstatikçi olarak topşamda 14 Devlet Memuru Alımı Yapacak, Detaylar haberde..

T.C. İçişleri BAKANLIĞI SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI ANKARA



2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI Bilgilendirme KILAVUZU BASVURU Tarihleri : (25 Kasım-05 Aralık 2019 )



Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için basvuru yapacak/yapan adayları

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır.

Devlet memuru olmak onurlu bir yasam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz

için sizi kutluyor ve basarılar diliyoruz.





ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DĐKKATĐNE!

1. BASVURU, SINAV VE SINAV SONRASI ĐSLEMLERE AĐT BÜTÜN KURALLAR BU

KILAVUZDA AÇIKLANMISTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARĐHĐNDEN SONRA

SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLĐ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDĐRDE

DEĞĐSTĐRĐLEBĐLĐR. BU DURUMDA ĐZLENECEK YOL SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI

TARAFINDAN BELĐRLENĐR VE KAMUOYUNA ĐNTERNET ARACILIĞI ĐLE DUYURULUR.

KANUN VE YÖNETMELĐKLERLE UYUSMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE

YÖNETMELĐK GEÇERLĐ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECĐNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BĐLGĐLENDĐRME ĐNTERNET ÜZERĐNDE

www.sg.gov.tr ADRESĐNDEN YAPILACAKTIR.

SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI 2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BĐLGĐLENDĐRME KILAVUZU



SAHiL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞINDA iSTiHDAM EDiLMEK ÜZERE DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik Komutanlığında Đlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar Đçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak asağıda durumları

açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:

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NOT-1: Bahse konu unvan için temin edilecek personel, vardiyalı olarak (24 saat kesintisiz görev ve en az 2

gün istirahat) görev yapacaktır.

NOT-2: Basvurular sırasında yalnız bir unvan ve il tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte

bulunulmayacaktır.

3. BASVURACAK ADAYLARDA ARANAN SARTLAR VE NiTELiKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel sartlara sahip olmak.

b. ilan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim sartını tasımak ve bu öğrenimle ilgili

olarak KPSS'ye girmis olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almıs

olmak.

SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI 2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BiLGiLENDiRME KILAVUZU

ç. Yapılacak basvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım

yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri

kullanılmaktadır.).

d. Basvuru bitis tarihi itibarıyla düzeltilmemis nüfus kaydına göre 18 yasını tamamlamıs

(05 Aralık 2001 ve daha önce doğanlar basvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yasından gün

almamıs olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar basvurabilir.).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kurulusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde

çalısmamıs olmak ve sözlesmeli subay, sözlesmeli astsubay, uzman erbas veya sözlesmeli er olarak

sözlesmesi feshedilmis veya halen çalısıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemis bulunmak,

askerlik çağına gelmis ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıs yahut ertelenmis veya yedek sınıfa geçirilmis

olmak.

g. Đlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık

Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu

almak.

h. Güvenlik Sorusturması ve Arsiv Arastırması olumlu olmak.

NOT-3: Basvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki

sorumluluklardan adaylar sorumludur. Basvuru sartlarını tasımadıkları anlasılan veya evraklarının

eksik/yanlıs olduğu tespit edilen adayların basvuruları (ataması yapılmıs olsa dâhi) hangi asamada

olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

4. BASVURU ESASLARI:

a. Basvurular, 25 Kasım-05 Aralık 2019 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-

komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

internet ortamı dısında posta yoluyla veya sahsen yapılan basvurular dikkate alınmayacaktır. Basvuru

sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Basvurular; 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de baslayıp,

05 Aralık 2019 Persembe günü saat 11:00’de sona erecektir.

c. Adaylardan, 2’nci maddedeki tabloda yer alan bazı unvanlar için ilave belge yüklenmesi talep

edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir sekilde taratarak/fotoğrafını çekerek

yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırısık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge

değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. Diplomalarında basvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri

yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt

dısında öğrenim görmüs adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme

yükleyecektir.

d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına basvuran ancak çesitli nedenlerle basvurusu kabul

edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki basvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan

adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden basvuruda bulunmaları gerekmektedir.

SAHiL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI 2019 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BiLGiLENDiRME KILAVUZU



e. Sehit, mâlul ve muharip gazi es ve çocuklarının anne, baba veya esinin sehit gazi olduğunu gösterir

belge ile basvurularında almıs oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı

almıs olmak sartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmıs puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme

yüklenecektir).

f. Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için değerlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç

belgelerinin geçerlilik süreleri, basvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC,

IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

g. Basvuruları uygun görülen adaylar arasından, kılavuzda belirlenmis merkezi sınav notuna göre en

yüksek puan alandan baslamak üzere alım yapılacak kontenjan miktarının 10 katı kadarı aday mülâkat

sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet

adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile

tebligat yapılmayacaktır.

ğ. Sınavlarda basarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik

Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam tesekküllü hastanelere

sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön

raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde, sevk edildiği hastanenin bulunduğu yerin Đl/Đlçe Sağlık

Müdürlüklerine itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık

kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek

raporlar dikkate alınmayacaktır.) Đlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru

Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı islemleri baslatılacaktır. Güvenlik

tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

5. MÜLÂKAT SINAVI TARiHLERi, SINAV YERi VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI:

Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 13 Aralık 2019 tarihinden sonra mülâkat

sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ

niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

NOT-4: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ

niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu

duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.

6. BASVURU VE SINAVLARLA iLGiLi TAKViM VE BiLGiLER:

Basvuru Baslangıcı : 25 Kasım 2019 Saat 14:00

Basvuru Bitisi : 05 Aralık 2019 Saat 11:00

Mülâkat Sınavına Gireceklerin ilanı : 13 Aralık 2019’dan sonra

TÜM ADAYLARIN BU ĐLANI EKSĐKSĐZ VE GÜNCEL OLARAK GÖREBiLMELERi iÇiN SAHiL GÜVENLiK

KOMUTANLIĞININ www.sg.gov.tr iNTERNET ADRESiNi ZiYARET ETMELERi GEREKMEKTEDĐR.

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