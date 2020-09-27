Sahil güvenlik kamutanlığı 2 engelli personel alımı yapacak iş ilanı iş başvurusu ve başvuru formu



1- Başvurular 28 Eylül 2020 - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerinden/ilçe Hizmet Merkezlerinden veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.



2-2527sayılıTürkSoyluYabancılarınTürkiye’deMeslekveSanatlarınıserbestçeyapabilmelerine,Kamu,ÖzelKuruluşveyaİşyerlerindeÇalıştırılabilmelerineİlişkinKanunHükümlerisaklıkalmakkaydıyla Türk Vatandaşı olmak.





3-Sonbaşvurutarihiitibarıyla18yaşınıtamamlamış,35yaşındangünalmamışolmakveİŞKURdailanedilenişgücütaleplerindebelirtilenbölümlerdensonbaşvurutarihiitibarıilemezunolmuşolmak.

4-AffaUğramışolsabileDevletinGüvenliğinekarşısuçlar,anayasaldüzenevebudüzeninişleyişinekarşısuçlar,millisavunmayakarşısuçlar,Devletsırlarınakarşısuçlarvecasusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güvenikötüyekullanma,hileliiflas,ihaleyefesatkarıştırma,ediminifasınafesatkarıştırma,suçtankaynaklananmalvarlığıdeğerleriniaklmaveyakaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7- Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8- Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

9- Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muhaf olmak)

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11-Engelliişçialımınamüracaatedecekadaylar,tümvücutfonksiyonukaybınınenaz%40oranındaolduğunugösteriryetkilisağlıkkuruluşundanalınmışsağlıkraporuilebelgelendirilmelerizorunludur.

12- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği Noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak adaylar belge kontrolü ve takiben mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) için iş yerine çağrılacaktır.

14- Kura çekimi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı Pendik/İSTANBUL adresinde 22 Ekim 2020 tarihinde saat 09.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.



15- İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

16- Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir.

17- Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir.

18- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

19- Belge kontrolü/teslimine müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

20- Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak olup, Sözlü/Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılcaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. İşyerinde yapılacak sözlü sınav sonucunda, sınavda başarışı buluna (60 ve daha üztü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü mikatarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacak olup sınav sonucunu bildirir ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

21- Yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylardan ‘’işe alınacağı meslek kolunda’’ istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek” çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331sayılı kanunun 15’inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlencektir.

ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©