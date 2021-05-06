Safranbolu Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı yapacak 2021 güncel iş ilanları

Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığından

DÜZELTME İLANI

28/03/2021 tarihli ve 31437 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanında yer alan ;

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddenin birinci fıkrası ‘‘18/05/2021 tarihi saat 17:00’ye kadar Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K: 6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir” şeklinde düzeltilmiştir.



SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6’ncı maddesinin 1. fıkrası ‘‘Zabıta Memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav 31/05/2021 tarihi Pazartesi günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat: 1 Safranbolu Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Barış Mahallesi 60 No’lu Sokak No: 7 Süper Toto Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Kapalı Spor Salonu’nda uygulama sınavına geçilecektir” şeklinde düzeltilmiştir.

“İtfaiye Eri kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır.



Sözlü sınav 01/06/2021 tarihi Salı günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat: 1 Safranbolu Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Çavuş, Mimar Sinan Caddesi adresinde bulunan

Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası’nda uygulama sınavına geçilecektir” şeklinde düzeltilmiştir.

İlan olunur.