Safranbolu Belediye Başkanlığı 8 zabıta ve itfaiye eri alacak

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Karabük İli Safranbolu Belediyesi ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI



Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.



S.No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan Türü KPSS

Taban Puanı 1 İtfaiye Eri GİH 10 3 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Erkek KPSS P93 60 puan 2 İtfaiye Eri GİH 10 1 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip

olmak. Kadın KPSS P93 60 puan 3 Zabıta Memuru GİH 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. YDS İngilizce sınavından en az C seviyesinde puan almış olmak, en az B sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak Kadın KPSS P3 70 puan 4 Zabıta Memuru GİH 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. YDS İngilizce sınavından en az C seviyesinde puan almış olmak, en az B sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak. Erkek KPSS P3 70 puan 5 Zabıta Memuru GİH 9 2 Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı

sürücü belgesine sahip olmak Erkek / Kadın KPSS P3 70 puan



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.



İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.



2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadro unvanları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanlarının karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az

1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f) Yabancı Dil şartı aranan kadro unvanları için YDS İngilizce sınavından en az (C) düzeyinde puan almış olmak.



3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından (https://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

i) Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği



4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

● Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

● Başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya diğer şekillerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.



5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

● T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

● Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

● Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından (https://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilecektir.

● Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

● Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

● Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

● Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler ve postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.



6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav 24/05/2021 tarihi Pazartesi günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:1 Safranbolu Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Barış Mahallesi 60 No’lu Sokak No:7 Süper Toto Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Kapalı Spor Salonu’nda uygulama sınavına geçilecektir.

İtfaiye Eri kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav 25/05/2021 tarihi Pazartesi günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri Artunç

Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:1 Safranbolu Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Çavuş, Mimar Sinan Caddesi adresinde bulunan Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası’nda uygulama sınavına geçilecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar.

2. Uygulamalı Sınav

● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,

● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.



7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Sınavda değerlendirme;

● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.

● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

ç) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet adresinde (https://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilir.

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde (https://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını alma yâda hiçbirini almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.



İlan Olunur.