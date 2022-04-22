RTÜK, 20 uzman yardımcısı alım İlanı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

I - GENEL BİLGİLER

Üst Kurulda münhal bulunan Genel idare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 20 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının;

a- Mezun olunan fakülte/bölüm, kontenjanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türü aşağıdaki şekildedir.

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II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmaları,

c) 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS'den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmaları,

d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2020, 2021 veya 2022 yılında sahip olmaları,

e) KPSS'den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmaları (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların ad-soyadları ve KPSS puanları ile sınavın yapılacağı yere ve zamana ilişkin bilgileri sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanın Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava girme hakkı kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylardan, Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda doldurulacak sınav başvuru formu dışında bir belge istenmeyecektir. Ancak, başvuru formunda mezuniyet veya YDS bilgisi, sistem üzerinden gelmediği veya denkliği bulunduğu için diğer seçeneğinden işlem yapan adayların sınav başvuru formunu doldururken mezuniyet durumunu gösterir belge veya yabancı dil yeterliği bakımından YDS'ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;

a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu" kısmından elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formundaki ilgili alanlar ile niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK'ten beklentilerini yazacakları özgeçmişlerini bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz dolduracaklardır.

Adaylardan başvuru sürecinde elektronik ortamda yapılan başvuru dışında, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir bilgi veya belge istenilmeyecektir.

Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan veya 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30'a kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formunun usulüne uygun olarak elektronik ortamda düzenlenme tarihi esas alınacaktır.

Sınav başvuru formlarının incelenmesi sonucunda, formu tam olan ve puan sıralamasında öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurul birimlerine göre en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak Üst Kurul Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.).

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI - SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 01 Haziran 2022 tarihinde başlayacak, 03 Haziran 2022 tarihinde son bulacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir,

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

VII - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE ATAMA

Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuz beşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edileceklerdir.

Sonuçlar, Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek olup, Kişilere ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar beş iş günü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde mezun olunan fakülte veya bölüme göre görev yapmak üzere tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine atamaları yapılacaktır. Atamaları yapılan adayların, atamaya yetkili amirin takdir yetkisi saklı kalmak kaydıyla, atandıkları birimde çalışmaları esastır.

Müracaat etmeyen, süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.