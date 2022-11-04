Rize Derepazarı Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Rize Derepazarı Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Derepazarı Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 1 işçi alacağını duyurdu.
Rize Derepazarı Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az lisans mezunu olmak,
Derepazarı ilçesinde ikamet etmek,
Cinsiyeti erkek olmak,
B sınıfı ehliyete sahip olmak
GEREKLİ BELGELER
Sabıka kaydı,
İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi,
Sağlık raporu.