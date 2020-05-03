Rize'de 7 Bin Tl Maaş İle Çalışacak Personel Bulunamadı! Çaykur 7000 TL Maaş Geçici Mevsimlik İşçi Personel Alımı Çaykur İş Başvurusu 2020

Rize'de 7 Bin Tl Maaş İle Çalışacak Personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu, Rize Çaykur geçici mevsimlik işçi alımı iş başvurusu 2020, 6 ay çay işleme fabrikasına, kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı, İşkur tarafından alınacak 6 aylık geçici 830 işçi için başvuru şartları, engelli işçi alımı, Eski Hükümlü işçi alımı gibi şartların bütün detayları habede...

Rize ilimizde malesef çok ciddi bir problem var.Nedeni ise her zaman ki gibi yine corona virüsü.

Covid-19 nedeni ile biliyorsunuz sınırlar kapatıldı.Gürcistanla sınırın kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması,

büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı.

6,900 LİRA MAAŞLA İŞÇİ ARANIYOR!

Çay hasadının nasıl yapılacağı konusunda tam bir muamma var il de.Tüm belediyeler,kaymakamlıklar,sosyal yardımlaşma dernekleri her yönden çalışarak çay hasadını yapacak işçi arıyor.Hemde 7 bin liraya yakın aylık bir ücretle.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde ‘Çayımız Tarlada Kalmasın’ adıyla geliştirilen proje ile Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile İlçe Kent Konseyi ortak birlik kuruldu. Birlik üyeleri mahalle ve köyleri gezerek aylık 6 bin 900 TL’yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında çalışacak işçi arıyor.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, çay hasadında ortaya çıkan işçilik problemini ortadan kaldırmak için ortaklaşa proje ortaya koyduklarını belirterek, çayın tarlada kalmaması için ihtiyacı olan kişilere istihdam alanı oluşturmak istediklerini söyledi