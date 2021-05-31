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Rize'de 7 Bin Tl Maaş İle Çalışacak Personel Bulunamadı! Çaykur 7 bin TL Maaş Geçici Mevsimlik İşçi Personel Alımı Çaykur İş Başvurusu 2021

Rize'de 7 Bin 500 Tl Maaş İle Çalışacak Personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu, Rize Çaykur geçici mevsimlik işçi alımı iş başvurusu 2021, 6 ay çay işleme fabrikasına, kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı, İşkur tarafından alınacak 6 aylık geçici 830 işçi için başvuru şartları, engelli işçi alımı, Eski Hükümlü işçi alımı gibi şartların bütün detayları habede...

Rize'de 7 Bin Tl Maaş İle Çalışacak Personel Bulunamadı! Çaykur 7 bin TL Maaş Geçici Mevsimlik İşçi Personel Alımı Çaykur İş Başvurusu 2021
31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:56

Rize ilimizde malesef çok ciddi bir problem var.Nedeni ise her zaman ki gibi yine corona virüsü. Covid-19 nedeni ile biliyorsunuz sınırlar kapatıldı.Gürcistanla sınırın kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı.

7,500 LİRA MAAŞLA İŞÇİ ARANIYOR!

Çay hasadının nasıl yapılacağı konusunda tam bir kaos söz konusu olmaya başladı.Tüm belediyeler,kaymakamlıklar,sosyal yardımlaşma dernekleri her yönden çalışarak çay hasadını yapacak işçi arıyor. Hemde 7 bin liraya yakın ve bazı yerlerde 7 bin 500 tl yi geçen aylık bir ücretle.
Rize’nin Fındıklı ilçesinde ‘Çayımız Tarlada Kalmasın’ adıyla geliştirilen proje ile Fındıklı Belediyesi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ile İlçe Kent Konseyi ortak birlik kuruldu. Birlik üyeleri mahalle ve köyleri gezerek aylık 7 bin 500 TL’yi bulan maaş ve sosyal güvence karşılığında çalışacak işçi arıyor.
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, çay hasadında ortaya çıkan işçilik problemini ortadan kaldırmak için ortaklaşa proje ortaya koyduklarını belirterek, çayın tarlada kalmaması için ihtiyacı olan kişilere istihdam alanı oluşturmak istediklerini söyledi

"KÖY KÖY GEZİP İŞÇİ ARAYACAĞIZ"

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy da, "Bu yıl koronavirüsten dolayı işçi sorunu var, toplanacak çayımız var, iş var ama işçi yok. Bir yandan da geçmiş yıllardan gelen işsizlik problemi var. Bu sorunların çözümü için iyi bir proje geliştirildi. Kesinlikle 10 kişiyle de olsa 20 kişiyle de olsa bu projeyi hayata geçireceğiz. Şu an için beklenen katılım yok, köy köy mahalle mahalle toplantı yaparak, projemizi anlatacağız, işçi arayacağız." ifadelerini kullandı.

7 bin 500 tl'ye yakın aylık geliri çalışan işçiye verilecek.Çay hasadında çalıştırılacak bu işçiler aynı zamanda uzun süre çalışabilecekler.

İş başvurusu ve diğer detaylar İşkur üzerindnen yapılack olup Çaykur Resmi isternet sitesinden de işçi alımının yapılması bekleniyor

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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