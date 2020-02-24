Rize Çaykur Geçici Mevsimlik İşçi Alımı İş Başvurusu 2020

ÇAYKUR çay işletmeleri bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun şehirlerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi personel alımı için başvuruları bugünn başladı

GECEDEN SIRAYA GİRDİLER

Rize'de Çaykur bünyesinde geçici olarak işe girmek isteyen vatandaşlar, gece yarısından itibaren Rize İş-Kur İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Uzun kuyrukların oluştuğu İŞKUR il müdürlüğü önünde Mesainin başlamasıyla birlikte de başvurular alınmaya başladı. Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçi, yılın 6 ayı çalışacak.

Başvuru yapmaya gelen bir vatandaşımız ile yaptığımız söyleşide, vatandaşımız akşamdan sıraya girdiğini belirterek, "Beklerken vaktimizi arkadaşlarla sohbet ederek değerlendirdik. Artık kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Çaykur bünyesinde geçici olarak çalışmak için Kuraya adımızı yazdırmaya geldik." dedi.

"DEVLET İŞİ İYİ"

Bir başka vatandaşımız ise "Şimdi kendi işim var ama tabi ki devlet işi daha iyi. O yüzden çaykur bünyesindeki geçici işçi alımı için işkur tarafından yapılacak olan kuraya katılmak istedim.’’ diye konuştu.

730 GEÇİCİ BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

Normal statüde geçici olarak çay işletmeleri genel müdürlüğü Çaykur Bünyesinde çalıştırılacak 730 beden işçisi alımı başvuru şartları şu şekilde:

- 18- 50 yaş aralığında,

- Erkek,

- En az İlkokul mezunu,

- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme gibi şarları bulunuyor.

90 ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİ İŞÇİ ALIMI

Engelli ve eski hükümlü işçi alımı duyurusu ise şu şekilde:

"4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi gereğince çalıştırılması gereken Engelli ve Eski Hükümlü işçi kontenjanlarımızdaki noksanlığın tamamlanması için Rize İline bağlı işyerlerimiz için Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğüne 35 Engelli 17 Eski Hükümlü, Trabzon İline bağlı işyerlerimiz için Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğüne 9 Engelli 3 Eski Hükümlü, Artvin İline bağlı işyerlerimiz için Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğüne 3 Engelli 2 Eski Hükümlü, Giresun İline bağlı işyerlerimiz için Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğüne 1 Eski Hükümlü olmak üzere, toplam 47 Engelli 23 Eski Hükümlü geçici işçi noter kurası ile işe alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda , başvuruların 24 Şubat 2020 günü başlayacağı ve 28 Şubat 2020 'de sona ereceğine yer verildi. Başvurular İŞKUR il müdürlüğünden ya da işkur resmi internet adresi üzerinden yapılacak.





