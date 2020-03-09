Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çevre ve temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli, yılda toplam 90 günü geçmemek ve 2020 Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde çalışmak üzere 4 (Dört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. İş başvuruları ve başvuru formları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 4 İşçi Personel Alımı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çevre ve temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli, yılda toplam 90 günü geçmemek ve 2020 Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde çalışmak üzere 4 (Dört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. İş başvuruları ve başvuru formları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

İlk Başvuru Tarihi : 23/03/2020

Son Başvuru Tarihi: 24/03/2020

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli, yılda toplam 90 günü geçmemek ve 2020 Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde çalışmak üzere 4 (Dört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 23/03/2020 ile 24/03/2020 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

1. Sadece erkek adaylar başvurabilirler.

2. Başvuru yapanların 18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu (ilkokul mezunu dâhil) olmaları gerekir.

3. Alınacak geçici işçiler Üniversitemize bağlı birimlerde temizlik ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerde istihdam edilecektir.

4. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır, işe alınma işlemleri iptal edilir.

5. İşe başlama tarihi itibariyle son bir içerisinde geçici işçi olarak Üniversitemizde çalışanlar bu alım için başvuru yapamazlar.

6. Emekli, öğrenci, iş akdi askıda olanlar ve adli sicil kaydı olan adaylar bu alım için başvuru yapamazlar.

7. Başvurusu kabul edilen işçilerin sayısı alınacak personellerin 4 katından (16 kişi) fazla olması durumunda 26.03.2020 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Noter kurası sonucu mülakata katılmaya hak kazanan kişilerin listesi Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı web sayfasında aynı gün yayınlanacaktır.

8. İlan şartlarına uyan ve müracaatları kabul edilen adayların tamamı üzerinden 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10.00’da Üniversitemiz Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi ihale salonunda mülakat yapılacaktır.

9. Mülakat sonucu hak kazanan 4 asıl ve 4 yedek işçinin listesi ayrıca alıma konu diğer duyurular (www.erdogan.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup TEBLİGAT MAHİYETİNDE YAYINLANACAKTIR. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

10. Mülakata katılmayan aday kendiliğinden elenmiş sayılır.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©