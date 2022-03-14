QNB Finansbank Personel Alımı ve İş İlanları 2022

QNB Finansbank Personel Alımı 2022, QNB Finansbank İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, QNB Finansbank İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, QNB Finansbank bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve QNB Finansbank personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

QNB Finansbank Personel Alımı Yapacak

QNB Finansbank, bünyesinde çok sayıda personeliyle hizmet vermekte. İhtiyaca göre iş ilanları veren kurum, bunlara yenilerini eklemiş durumda. Başvurmak isteyen adaylar, ilgili linklerden işlem yapabilir.

QNB Finansbank kariyer.net, yenibiris.com ve secretCV bünyesinde iş ilanları verir. Bu ilanlara başvurmak isteyen adaylar, kurum profilini ziyaret ederek inceleme ve diğer işlemleri yapabilir.

Finansbank’ın insan kaynakları politikası için, kendi sitesinin en altında bulunan insan kaynakları butonu kullanılabilir. Online başvurularda ilanlar, belirli tarihler arasında verilir. Dolayısıyla bunlar kaçırılmadan başvurulmalıdır.

İlerleyen tarihlerde olan ilanlar da günaşırı şekilde takip edilmelidir. Bunları güncel olarak izleyen sitemiz, son ilanlar hakkında paylaşımlar yapar. Kurum, yılda bir kez ücret artışı sağlar. Sektör zam oranları, enflasyon beklentisi, performans ile banka ve insan kaynakları stratejileri dikkate alınır.

Göreve göre harcırah ve tazminat vardır. Tüm personel, öğle yemeği imkanından yararlanır. Özel sağlık sigortasına ek şekilde ferdi kaza ile hayat sigortası bulunur. QNB Finansbank, bunlara ilave pek çok hak sağlar.

QNB Finansbank İş Başvurusu ve İş İlanları

QNB Finansbank, secretCV, kariyer.net ve yenibiris.com üzerinde şu ilanları bulundurur;

Bireysel Satış Temsilcisi

Satış Elemanı

Kontrolör

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

İlanlara başvurmak ve daha fazla QNB Fi̇nansbank iş ilanı için tıklayın.

Gişe Yetkilisi: Ödeme, para çekme ve diğer banka işlemleri için QNB Finansbank müşterilerine gişe hizmeti sunmak. Enparacom Çözüm Merkezi Müşteri Danışmanı (secretCV): Telefonda iletişimi güçlü, diksiyonu düzgün, takım çalışmasına yatkın, QNB başvurup, mükatta elenmemiş adaylar talep edilmektedir. Bunların dışında maddeler de bulunur. Çağrı merkezi asistanı / müşteri temsilcisi pozisyonudur. Enparacom Saha Müşteri Danışmanı (secretCV): Saha danışmanı / saha satış pozisyonudur. Adayların pozitif ve güler yüzlü, müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı, ehliyeti olan ve araç kullanabilen, seyahat engel bulunmayan adaylar talep edilmektedir. Yetenek ve uzmanlıkları açısından farklı maddeler de vardır. İstanbul Telefon Bankacılığı Müşteri Danışmanı (secretCV): Çağrı Merkezi Müşteri temsilcisi / Müşteri danışmanı pozisyonudur. Yetenek ve uzmanlık bakımından müşteri odaklı, düzgün diksiyonlu, ikna yeteneği ve iletişimine güvenmek gibi maddeler vardır. Güvenlik Görevlisi: Halkbank banka şubeleri içerisinde bulunan Halkbank çalışanları veya diğer Halkbank müşterilerinin olası güvenlik sorunları. Bireysel Saha Satış Temsilcisi (secretCV): Yetenek ve uzmanlıklar bakımından ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı, iletişim ve ikna becerisi yüksek, satış üzerine kariyer hedefleme gibi özellikler aranır. Ancak bunlarla sınırlı değildir. Müşteri temsilcisi / bireysel satış temsilcisi pozisyonudur. Müşteri Geri Kazanım ve Tutma Görevlisi (yenibiris.com): İlgili müşterilere geri kazanım ve aktivasyonu gerçekleştirmek, müşterilerin belirttiği şikâyet ve taleplerin neticeleri üzerine onları bilgilendirme gibi görevleri vardır. Tele Satış Temsilcisi (yenibiris.com): Potansiyel ya da mevcut müşterileri arayarak, ürün satış ve tanıtımını yapar. Tele Satış Birimi’nde görev alır. İş tanımları ve istenen nitelikler bakımından çeşitlidir. Genel Başvuru (yenibiris.com): Genel başvuru ilanıdır. Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi (kariyer.net): Segment ve banka stratejileri kapsamında potansiyel ve mevcut özel bankacılık müşterilerine hizmet ile ürün tanıtımı yapmakla görevlidir. İş tanımı arasında farklı maddeler de vardır. Akreditif ve Harici Garantiler Yetkilisi (kariyer.net): İlgili konusuyla alakalı gelişmeleri ve mevzuatı takipte bulunmak, uygulamaya koymak da dahil olmak üzere pek çok tanımı bulunmaktadır. Nakit Yönetimi Uzmanı / Uzman Yardımcısı (kariyer.net): KTB analitik altında görev alarak, öncelikli şekilde Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret bünyesinde meydana getirilen pazarlama stratejisi ile ürün geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla geniş bir iş tanımı bulunur. Stajyer: Stajyerlerin görevleri bulundukları departmana göre farklılık gösterse de genel olarak yaptıkları iş aynıdır. Bankacılığı kendilerine öğreten profesyonel banka personeli tarafından gerekli eğitimleri uygulamalı şekilde alırken, bankanın işleyişine dair günlük faaliyetleri gözetim ve denetim altında gerçekleştirirler.

Bu siteler kapsamında başvuru yapılabilecek pozisyon vardır. Kariyer.net üzerinde tüm ilanları görmek ve başvurmak için https://www.kariyer.net/firma-profil/qnb-finansbank-1125-1359 adresi kullanılır. Tüm ilanlara baktıktan sonra sizinle uyuşan ilana profil hesabınızla başvurmanız gerekir. Yenibiris.com üzerindeki ilanlara başvurmak için https://www.yenibiris.com/firma/qnb-finansbank/is-ilanlari/7227 adresi kullanılır. Burada da hesabınıza giriş yaptıktan sonra tüm ilanlar incelenmeli, ardından başvurulmalıdır. SecretCV başvuruları için tüm ilanlar https://www.secretcv.com/is-ilanlari/?k=qnb_finansbank buradan okunabilir. Bunlardan istediğinize tıkladıktan sonra hesabınıza giriş yaparak kısa sürede başvuru gerçekleştirilir. Her kariyer sitesinde, ayrı üyelikler kullanılır.

QNB Finansbank Banka Sınavları 2022

Bankaların sınavları, iş alım tarihleriyle doğru orantılıdır. Zira sınavların amacı, adaylar arasından tercihte bulunmaktır. QNB Finansbank işe alım tarihleri, yıl içerisinde farklı dönemlerde olabilir. Adayların önce il ilanlarını takip etmelidir. Ardından da başvuru gerçekleştirilir. Sonrasında sınav ve mülakat bilgileri, e-posta aracılığıyla iletilir.