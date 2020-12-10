PTT Personel Alımı 2021 Nasıl Başvurulur ve Şartlar Neler?

PTT her yıl personel alımı yapmaktadır. Ancak kurumun aradığı bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler, kurumun personel almak için uygulayacağı usule göre sınavlara tabi tutulur. Alımların 2021 yılı içerisinde de yapılmaya devam edeceği söyleniyor. Personel alımı için başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. İçeriğimizde personel alım şartları, başvurunun nasıl yapılacağını bulabilirsiniz.

PTT Personel Alımı

Ptt tarafından geçtiğimiz yıl 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Personel açığının giderilmesi amacı ile kurum tarafından zaman zaman personel alım ilanları yayınlanmaktadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı eskisi gibi belirli görev alanı olan bir kurum değildir. Eskiden olduğu gibi sadece mektup gönderme işlemi yapılmamaktadır. Kurum posta, APS, kurye kargo gönderimleri de yapıyor. Bunun yanı sıra havale ve hesap işlemleri de ATM’ler sayesinde ya da şubelerin gişelerinden yapılabiliyor. Bu işlemlerin yanı sıra, vergi ve ceza ödemesi, fatura ödemesi yapılabiliyor. Ayrıca hızlı geçiş sistemi hesaplarına yükleme dahi yapılabiliyor. Tüm bu hizmetlerin vatandaşa verilmesi ile birlikte PTT’nin de iş yükü artmış durumdadır. Kargo işlemleri sadece yurt içine değil yurt dışına da yapılmaktadır.

PTT Personel Alımı

Tüm bu işlemlerin yoğunluğundan ve sürekli olarak yeni şube açılmasından dolayı, iş yükünün de azaltılması sebebi ile kurum tarafından değişik dönemlerde ilanlar yayınlanmaktadır. Kurum yıl içinde yazılı bir sınav düzenlemiş ve bu sınavla gişe görevlisi, postacı, uzman yardımcısı vb. alımı yapacağını duyurmuştur. Buradan alınan puanlar ile bir sıralama yapılmıştır ve sıralama sonrası mülakata çağrılacak olan adaylar belirlenmiştir. Kurum tarafından bu alımların 2021 yılında da yapılması beklenmektedir. PTT Trafik ve Kasko Sigortası da yapmaktadır.

PTT Personel Alım Şartları

Yeni bir uygulama olarak artık kurumlar kendi sınavlarını yapmakta ve personellerini yaptıkları bu sınavlara göre almaktadır. Personel alımında kurumlar tarafından genel olarak belirlenmiş genel şartlar bulunmaktadır. Ayrıca ilan edilen kadrolara göre aranan özel şartlar da bulunmaktadır. Kurum tarafından yapılacak olan alımlarda geçerli olan genel şartlar aşağıdaki gibidir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adayların askerlik hizmetlerini tamamlamış olması

Kamu Personeli Seçme Sınavı’ ndan kurum tarafından istenen puanı almış olmak

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmaması

Görev yapmalarına engel teşkil edecek herhangi bir fiziki ya da zihinsel engeli bulunmamak

Gerekli mezuniyet şartlarına sahip olmak

Taksirli suçlar hariç olmak üzer, altı aydan daha fazla hapis cezası açmamak, affa dahi uğrasa devlete ya da anayasal bütünlüğe karşı suç işlememiş olmak

Daha evvel çalışılan kurumdan yüz kızartıcı suçlar sebebi ile ayrılmamış olmak gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara göre aranan farklı şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar yayınlanan ilanlara göre değişiklik göstermektedir. PTT tarım kart adında verdiği kart ürünü ile çiftçilerimize destek olmaya devam etmektedir.

PTT Personel Alım Şartları

PTT 2021 Personel Alım İlanı

PTTPAL 2021 yılı içerisinde personel alımı yapacağını açıklamıştır. Yayınlanan ilanda yukarıdaki şartlar dışında aranan özen şartlar da bulunmaktadır. Personel alımı zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere yapılacak. Alınacak olan personel sayısı ise 1100‘ dür. Şirketin iştiraki olan Para Lojistik Özel Güvenlik Hizmetleri bünyesine yapılacak olan alım ile ilgili detaylar vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir. PTTPAL Haziran ayında kurulmuştur. İştirakin önemli görevleri bulunmaktadır. Kıymetli eşyaların, madenlerin ve evrakların taşınması, naktin yönetimi, fiziki güvenlik hizmeti, gece kasası hizmeti, kıymetli madenlerin saklanması ve işlenmesi vb. hizmetler verilecektir.

Yıl sonuna kadar 6 adet şube açılması beklenmektedir. Bu iller ise İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olmaktadır. Şirketin 2021 yılı için hedefleri arasında şube sayısının 40′ a çıkması bulunmaktadır. Ayrıca 360 zırhlı araç ile yoluna devam etmeyi amaçlamaktadır. Ayırca ATM hizmeti vermek de hedeflenmektedir. 24 merkezde ise madeni para deposu oluşturmayı amaçlıyor. Alınacak olan personel ise bu zırhlı araçlarda görevlendirilecektir.

Erkek adaylar için 22-32 yaş, bayan adaylar için 18-27 yaş Erkekler için aranan mezuniyet şartı orta okul olurken, bayanlarda lise Erkek adayları 1,73 boya, bayan adayların ise 1,64 boya sahip olması Erkek adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması Para ve değerli eşya taşınması konusunda tecrübeli olmak Kamu haklarından mahrum olmamak Silahlı özel güvenlik eğitimi almış ve kimlik kartı sahibi olmak İnsan ilişkileri, diksiyon, konuşma tarzı, diksiyon ve hitap konularında kendini geliştirmiş olmak Herhangi bir madde kaçakçılığından dolayı hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

Zırhlı araçlar için alınması planlanan 1100 personel alımı için başvurular henüz başlamamıştır. Başvurular alındıktan sonra yapılan inceleme sonrası şartları taşıdığı düşünülen adaylar yapılacak olan sözlü sınava çağrılacaktır. Yapılan sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar işe başlatılacaktır. Herhangi bir kadro ihtiyacı olursa alımların 2021 yılında da farklı dönemlerde yapılacağı söylenmektedir.

PTT 2021 Personel Alım İlanı

Sözlü Sınav Ne Zaman Yapılacak?

Sözlü sınavda adaylara yöneltilecek olan sorulara ait konular değişiklik göstermektedir. Genel kültürün yanı sıra, duruş, hal, hareketler, mukayese gücü, konuyu kavrama yeteneği, temsil kabiliyeti, özgüven vb. konular değerlendirilecektir. Kişinin sahip olduğu bu özelliklerin çalışma koşullarına uygun olup olmadığı puanlanacaktır. Adayların yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için 70 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir. Adaylar aldıkları puanlara göre sıralanacak ve yapılacak olan sıralamada alınacak kadro kadar başarılı olan adaylar işe başlayacaktır.

Sözlü sınav tarihleri henüz ilan edilmemiştir. PTT A.Ş. insan kaynaklarından konu ile ilgili duyuru yapıldığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Açıklanan bu tarihlerde adayların sınav yerlerinde hazır bulunması gerekiyor. Sözlü sınava gelecek olan adayların T.C. kimlik belgelerini ise yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayların mesleki bilgi konusunda da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sınav başvurularında kuruma sunulacak olan belgelerin doğru bilgileri içermesi gerekmektedir. İşe başlayanların daha sonra yanlış bilgi içermesi durumunda, kurumla ilişikleri kesilecektir. Doğru beyanat vermek bu anlamda önemlidir.

2021/1 PTT PERSONEL ALIMI

PTT daha önce 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Buna ek olarak 5 bin personel alımın daha yapılacağı duyuruldu. Yıl içinde 60 bin personel alımı yapılacaktır. Alımlarda Kpss şartı aranmayacak ve şartları taşıyan adaylara başvuru yapmaları için başvuru hakkı verilecek. Alımlar ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

Yapılacak olan alımlar PTT İnsan Kaynakları sayfasında yayınlanmaktadır. Şartları taşıyan adaylar internet üzerinden başvuru yapabilmektedir. Kurum tarafından 2021 yılı için yeni bir personel alım ilanı yayınlandığında www.kamusaati.com sayfamız üzerinden sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.