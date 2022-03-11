Pronet Güvenlik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Pronet Güvenlik Personel Alımı 2022, Pronet Güvenlik İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Pronet Güvenlik İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Pronet Güvenlik bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Pronet Güvenlik personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Pronet Güvenlik İş İlanları

Hızlı bir şekilde büyümesini sürdürebilmek için Pronet Güvenlik iş ilanları yayımlamakta ve 2012’de dünyanın en büyük yatırım firmalarından biri olan Cinven’le ortaklık gerçekleştirmesinin ardından gücüne güç katarak yoluna devam etmektedir.

Firmanın açık pozisyonlar başlığı altında duyurduğu ilanlar, kariyer.net üzerinden adaylara bildirilmektedir. Özellikle saha satış uzmanı için bolca ilan veren şirket, bu alanda tam zamanlı ve sürekli çalışacak olan personeller aramaktadır.

Pronet Güvenlik Personel Alımı

Ülkemizin lider elektronik güvenlik firması olarak bilinen Pronet Güvenlik personel alımı ile ilgili detayları açıkladı. Şirketin çalışma ortamı, işçi maaşları, sosyal ve yan haklarıyla alakadar tüm bilgileri alt başlıklarda bulabilirsiniz. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan hizmet ağı sayesinde 1 milyonun üzerinde kullanıcıya yenilikçi ve geniş kapsamlı hizmet sunan firma, güncel 200 bine yakın aboneye sahiptir.

Kurulduğu günden bu yana sadece güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Pronet Güvenlik iş başvurusu yapmak isteyen adaylar için alım şartlarını yayınladı. Geniş seçim imkânları sağlayan ve kullanıcı dostu olan alarm ve görüntüleme sistemleriyle hem kurumsal, hem de bireysel müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için Pronet Güvenlik işçi alımı yapmaktadır.

Pronet Güvenlik Çalışma Şartları

Pronet Güvenlik çalışma şartları; günlük 8 saat mesai, iş temposu yüksek, yemek arası 30 dakika, çay molası 20 dakika, kaza sigortası ve özel sağlık sigortası şeklinde özetlenebilir. Beyaz yaka çalışan sayısı 1500 ile 2000 aralığında olan firma personellerine ticket, sodexo, multinet ve setcard gibi olanaklar vermekte ve servis imkanı sunmaktadır.

Maaşlar ise işe girilen pozisyona göre değişmekte, aksama olmamakta ve en geç her ayın 10’u ila 12’si arasında çalışan hesaplarına yatırılmaktadır. Terfi imkânının var olduğu bir şirkette çalışmak herkes için önem taşır.