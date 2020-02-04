Pınar Su Ve İçecek San Ve Tic A.ş Satış Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |Pınar Su Ve İçecek San Ve Tic A.şİş Başvurusu

Pınar Su Ve İçecek San Ve Tic A.ş Satış Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |Pınar Su Ve İçecek San Ve Tic A.ş İş Başvurusu

Pınar Su Ve İçecek San Ve Tic A.ş Satış Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |Pınar Su Ve İçecek San Ve Tic A.ş İş Başvurusu

İş İçeriği;

Türkiye'de ilklerin öncüsü Yaşar Topluluğu, Pınar Su ve İçecek San.ve Tic. A.Ş.’nin satış organizasyonunda PET ambalajlı Pınar Su, Pınar Denge Maden Suyu, Pınar Frii ve Pınar Limonata isimli ürünleri satış ve dağıtımında görevlendirmek üzere Satış Temsilcisi işe alımlar yapılacaktır .

Üniversite Lisans veya ön lisans mezunu,

Hızlı tüketim malları satışı konusunda en az 1-2 yıl tecrübesi olanlar,

MS Office programlarını iyi şekilde kullanabilen,

Seyahat ve esnek çalışma saatlerini uyum sağlayabilecek ,

B tipi sürücü belgesi olan ve aktif olarak araç kullanabilen,

Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması yada muaf olması gerekmektedir.

Başvuru Şartları;

Sorumlu olduğu yerde içerisinde müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ve yeni müşteri kazandırmak ,

Siparişlerin alınması ve satış sonrası tahsilatların takibi ve yönetilmesi,

Pazar geliştirme faaliyetlerinin ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,

Piyasa ve rakip bilgilerinin takip edilmesi ve paylaşılması,

Gerekli raporlamaların üst amirine yapılması.

Sürekli / Tam zamanlı çalışma hayatına alışkın olan uyum sağlayabilen kişiler

Detaylı Bilgi almak ve başvurunuzu tamamlamak amaçlı linki tıklayınız https://www.kariyer.net/is-ilani/pinar-su-ve-icecek-san-ve-tic-a-s-satis-temsilcisi-1710891

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