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PepsiCo TTurkey . Tic Ltd.Şti Müşteri Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |PepsiCo İş Başvurusu

PepsiCo TTurkey . Tic Ltd.Şti Müşteri Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |PepsiCo İş Başvurusu

PepsiCo TTurkey . Tic Ltd.Şti Müşteri Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |PepsiCo İş Başvurusu
04 Şubat 2020 Salı 17:59

PepsiCo TTurkey . Tic Ltd.Şti  Müşteri Temsilcisi Personeli İşe  Alım İlanı |PepsiCo İş Başvurusu

İş İçeriği;

  • Rut planı doğrultusunda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirerek gerekli hizmeti sağlayacak kişiler ,
  • Amaçlar doğrultusunda satışı yapabilen,
  • Tüm promosyonların, ürünlerin ve ambalajların satış noktalarında bulunurluğunu sağlamak,
  • Stok seviyelerini kontrol altında tutmak,
  • Seyehat engeli olmayan bay bayan elemanlar
  • Müşteri ilişkilerini yönetmek.
  • Şehir/Ülke: Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul(Avr.), İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce, İstanbul(Asya)

  • Başvuru Şartları;

  • Dünyanın en çok tanınan ve tercih edilen içecek markalarının Türkiye'deki üretim, satış, pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren şirketimizin satış kadrosunu sonuç odaklı ve dinamik değişim liderleri ile genişletiyoruz. Türkiye genelinde *MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ* arankamtadır .

  • En az lise mezunu
  • Tercihen Hızlı Tüketim malları sektöründe satış tecrübesi olan,
  • İnsan ilişkileri kuvvetli,
  • Hedef ve sonuç odaklı,
  • Sürücü ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış. olan beyler
  • Detaylı Bilgi almak ve başvurunuzu tamamlamak amaçlı linki tıklayınız https://www.kariyer.net/is-ilani/pepsico-turkey-musteri-temsilcisi-1826267

Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #eleman alımı #pepsi
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