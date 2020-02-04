Pepsi Co Turkey . Tic Ltd.Şti Müşteri Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |Pepsi Co İş Başvurusu

Dünyanın en çok tanınan ve tercih edilen içecek markalarının Türkiye'deki üretim, satış, pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren şirketimizin satış kadrosunu sonuç odaklı ve dinamik değişim liderleri ile genişletiyoruz. Türkiye genelinde *MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ* arankamtadır .