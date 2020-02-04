Pepsi Co Turkey . Tic Ltd.Şti Müşteri Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |Pepsi Co İş Başvurusu

PepsiCo TTurkey . Tic Ltd.Şti Müşteri Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |Pepsi Co İş Başvurusu
Pepsi Co Turkey . Tic Ltd.Şti Müşteri Temsilcisi Personeli İşe Alım İlanı |PepsiCo İş Başvurusu
İş İçeriği;
- Rut planı doğrultusunda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirerek gerekli hizmeti sağlayacak kişiler ,
- Amaçlar doğrultusunda satışı yapabilen,
- Tüm promosyonların, ürünlerin ve ambalajların satış noktalarında bulunurluğunu sağlamak,
- Stok seviyelerini kontrol altında tutmak,
- Seyehat engeli olmayan bay bayan elemanlar
- Müşteri ilişkilerini yönetmek.
- Şehir/Ülke: Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul(Avr.), İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce, İstanbul(Asya)
-
Başvuru Şartları;
-
Dünyanın en çok tanınan ve tercih edilen içecek markalarının Türkiye'deki üretim, satış, pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren şirketimizin satış kadrosunu sonuç odaklı ve dinamik değişim liderleri ile genişletiyoruz. Türkiye genelinde *MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİ* arankamtadır .
- En az lise mezunu
- Tercihen Hızlı Tüketim malları sektöründe satış tecrübesi olan,
- İnsan ilişkileri kuvvetli,
- Hedef ve sonuç odaklı,
- Sürücü ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış. olan beyler
- Detaylı Bilgi almak ve başvurunuzu tamamlamak amaçlı linki tıklayınız https://www.kariyer.net/is-ilani/pepsico-turkey-musteri-temsilcisi-1826267
İlgili Galeriler