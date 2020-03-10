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Pandora Mücevherat A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

Pandora Mücevherat A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

Pandora Mücevherat A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
10 Mart 2020 Salı 14:35

Pandora Mücevherat A.Ş Satış Danışmanı  Personel Alımı

İş İçeriği;

  • E-ticaret sorumlusu olarak görev alacak,

  • Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

  • Bilgisayar ve İnternet teknolojilerine hakim,
  • Online reklam ve satış konularında bilgi sahibi,
  • Bay/Bayan takım arkadaşı aramaktayız.
  • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması gerekmektedir.
  • Pazarlama, Satış

  • Sürekli / Tam zamanlı

  • Başvuru Şartları;

  • Seyehat engeli olmayan

    Ehliyeti olan Bay -Bayan Elemanlar

    Tecrübeli yada tecrübesiz kişiler

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/pandora-jewelry-mucevherat-a-s-satis-danismani-akasya-2125766

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Pandora
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