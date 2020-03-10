Pandora Mücevherat A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
Pandora Mücevherat A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
İş İçeriği;
- E-ticaret sorumlusu olarak görev alacak,
-
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
- Bilgisayar ve İnternet teknolojilerine hakim,
- Online reklam ve satış konularında bilgi sahibi,
- Bay/Bayan takım arkadaşı aramaktayız.
- Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması gerekmektedir.
- Pazarlama, Satış
-
Sürekli / Tam zamanlı
-
Başvuru Şartları;
-
Seyehat engeli olmayan
Ehliyeti olan Bay -Bayan Elemanlar
Tecrübeli yada tecrübesiz kişiler
-
Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/pandora-jewelry-mucevherat-a-s-satis-danismani-akasya-2125766
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler