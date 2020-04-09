Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli personel alınacaktır. Pamukkale Üniversitesi 24 Hemşire, 3 Röntgen Teknisyeni, 2 Anestezi Sağlık Teknikeri, 3 Ameliyathane Sağlık Teknikeri, 1 Pataloji Sağlık Teknikeri, tıbbi labaratuvar, Biyolog, Fizyoterapist, Sosyal çalışmacı ve Eczacı Olmak Üzere 39 Personel Alımı Yapacaktır. Pamukkale Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu, Memur Alımı, İşçi Alımı Detayları Haberde..

Pamukkale Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alımı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli personel alınacaktır. Pamukkale Üniversitesi 24 Hemşire, 3 Röntgen Teknisyeni, 2 Anestezi Sağlık Teknikeri, 3 Ameliyathane Sağlık Teknikeri, 1 Pataloji Sağlık Teknikeri, tıbbi labaratuvar, Biyolog, Fizyoterapist, Sosyal çalışmacı ve Eczacı Olmak Üzere 39 Personel Alımı Yapacaktır. Pamukkale Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu, Memur Alımı, İşçi Alımı Detayları Haberde..

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve

giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b)

fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon için lisans

diploması puan sıralaması yapılacaktır.) sözleşmeli personel alınacaktır.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru

yapamaz.

** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı

aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar

için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla

olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde

mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.) ile alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.

3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

5-Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.

6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine

sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

8-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu

Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden

itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu EDevlet

çıktısı)

2- Tecrübe istenen alanlar için çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü,

3-Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgeleri,

4- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak

başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile

başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş

oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri

gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde

Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen

gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak

başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile

başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş

oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri

gerekmektedir.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya

eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları

geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem

yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2018 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması

halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru

bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan

edilecektir. Kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup,

sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih

edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek

belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz

www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire

Başkanlığına ait (0258) 296 22 50 numaradan bilgi alınabilir.

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