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Pakmaya Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Pakmaya Personel Alımı 2022, Pakmaya İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Pakmaya İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Pakmaya bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Pakmaya personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Pakmaya Personel Alımı ve İş İlanları 2022
Admin
Admin
12 Mart 2022 Cumartesi 16:29

Pakmaya İş İlanları

Kurulduğu tarihten beri sürdürdüğü büyüme ile dünyadaki sayılı büyük maya üreticilerinden olmayı başarmıştır. Ayrıca bünyesinde bulundurduğu As Gıda firması ile de değirmencilik sektöründe faaliyet göstererek bu sektöre yönelik katkı maddeleri üretiminde faaliyet yapmaktadır. Firma her dönem artan çalışan ihtiyacını karşılamak için personel alımı yapmaktadır.

Çevre ve insan sağlığının değerini korumayı önceliği haline getirmiştir. Bu anlamda örnek bir çevre bilincine sahip, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda, prensiplerinden vazgeçmeyerek ülke ekonomisine ve doğaya katkıda bulunabilecek teknoloji ve yöntemleri kullanır ve işçi alımı yaparken de bu doğrultuda değerlendirme yapar

Pakmaya Personel Alımı

  • Üniversite mezunu
  • Takım ruhu ve sorumluluk sahibi
  • Askerlik hizmetini tamamlamış
  • En az 2-3 yıl deneyime sahip
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek

Etiketler; #Pakmaya
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