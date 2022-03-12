Pakmaya Personel Alımı ve İş İlanları 2022

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Pakmaya İş İlanları

Kurulduğu tarihten beri sürdürdüğü büyüme ile dünyadaki sayılı büyük maya üreticilerinden olmayı başarmıştır. Ayrıca bünyesinde bulundurduğu As Gıda firması ile de değirmencilik sektöründe faaliyet göstererek bu sektöre yönelik katkı maddeleri üretiminde faaliyet yapmaktadır. Firma her dönem artan çalışan ihtiyacını karşılamak için personel alımı yapmaktadır.

Çevre ve insan sağlığının değerini korumayı önceliği haline getirmiştir. Bu anlamda örnek bir çevre bilincine sahip, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda, prensiplerinden vazgeçmeyerek ülke ekonomisine ve doğaya katkıda bulunabilecek teknoloji ve yöntemleri kullanır ve işçi alımı yaparken de bu doğrultuda değerlendirme yapar

Pakmaya Personel Alımı