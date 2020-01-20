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Özdilek Avm Güvenlik Görevlisi Personel Alımı İlanı

Özdilek Avm Personel Alımı Personel Alımı İş İlanı Eleman Alımları

Özdilek Avm Güvenlik Görevlisi Personel Alımı İlanı
20 Ocak 2020 Pazartesi 15:43

Özdilek Avm Güvenlik Görevlisi Personel Alımı Personel Alımı İş İlanı

İş İçeriği;

İşe alınan kişiler Alışveriş Merkezlerimiz'de Güvenlik Görevlisi olarak görev alacaklardır.

  • Başvuru Şartları;

  • - Güvenlik Sertifikası sahibi, 

    - Vardiyalı çalışabilecek,

    - Bursa'da ikamet eden,

    - Bay, Bayan.

  • Sürekli / Tam zamanlı


     (Erkek adayların  askerlik hizmetini tamamlamış olmaları gerekmektedir)

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/ozdilek-avm-guvenlik-gorevlisi-2376607

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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