Özdilek Avm Güvenlik Görevlisi Personel Alımı İlanı

Özdilek Avm Personel Alımı Personel Alımı İş İlanı Eleman Alımları
Özdilek Avm Güvenlik Görevlisi Personel Alımı Personel Alımı İş İlanı
İş İçeriği;
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Başvuru Şartları;
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- Güvenlik Sertifikası sahibi,
- Vardiyalı çalışabilecek,
- Bursa'da ikamet eden,
- Bay, Bayan.
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Sürekli / Tam zamanlı
(Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları gerekmektedir)
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/ozdilek-avm-guvenlik-gorevlisi-2376607
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