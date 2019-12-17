ÖSYM Uzman Yardımcısı İşe Alım İlanı ÖSYM Başkanlığından ÖSYM Uzman Yardımcısı Personel Alımı ÖSYM 12 uzman yardımcısı sınavı ilan

ÖSYM Uzman Yardımcısı İşe Alım İlanı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli kadroya atanmak üzere toplam 12 (On iki) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır

Giriş sınavı yazılı ve mülakat olmak üzere iki şekilde olacaktır. Yazılı sınav 26/01/2020 Pazar günü Ankara'da gerçekleşecektir. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenleme yapılmayacaklardır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre Arapça ve Rusça bölümünde asgari 70 puana, diğer bölümlerde ise tabloda bulunan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana almış olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresince 2018 veya 2019 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

4) Giriş sınavının yapıldığı yıl içersinde ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.seyehat engeli bulunmaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 02/01/2020 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu" nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

YAZILI SINAV:

Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda verilen öğrenim alanları itibarıyla ilgili konular içersinden %70 test ve %30 klasik usulde sual sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde açıklanacaktır.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama olacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday mülakata çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hakkı kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat hem yazılı hemde elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında iletilecektir.

Sözlü sınav öncesinde adaylar, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin aslını veya Başkanlığımızca onaylı bir suretlerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir

GENEL ŞARTLARI İSE;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyine sahip olmak

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücüne sahip olmak

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygun olmak

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığa sahip olmak

e) Genel yetenek ve genel kültürüne sahip olmak

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gereklidir

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