ÖSYM, 14 sözleşmeli Büro personeli alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021 Kaynak : kamuilan

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince " Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Büro Personeli unvanlı pozisyona 3 (üç) , Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyona ise 6 (altı) ve ek 2'nci maddenin (c) fıkrası gereğince, yazılı ve/veya sözlü sınavla KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 5 (beş) olmak üzere toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alınacaktır.

Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonu için giriş sınavı, sözlü usulü ile, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

KADRO SAYISI: 6 (Erkek)

UNVAN: KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ARANAN NİTELİKLER

1-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2-2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puana sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten fazla 13'ten az olmaması,

4-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

6-Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

7-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

8-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Fotoğraflı başvuru formu, (Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Askerlik durum belgesi,

5-2020 KPSS sınav sonuç belgesi,

6-Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi,

7-Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlamak üzere yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; 23/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1-Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve şartları/ nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

2-Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adaylar (ais.osym.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazanan adaylar sırasıyla çağırılacaktır.

3-Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

4-Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

KADRO SAYISI: 3 (Kadın/Erkek)

UNVAN: BÜRO PERSONELİ

GENEL ŞARTLAR

1-2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

2-Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olmak.

3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4-Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

1-2020- KPSS Lisans sınavı sonucunda, 100 puan üzerinden KPSSP3 puan türünden asgari 70 puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23/12/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu" nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1-2020-KPSS (B) grubu P3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Sonuçlar, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek olup sonuçlar Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır.

2-Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

KADRO SAYISI: 5 (Kadın/Erkek)

UNVAN: SINAV HİZMETLERİ UZMANI

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1-2020-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 70 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2020-KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına alınacaktır.)

2-Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

3- Yukarıdaki tabloda belirtilen yabancı dil bilgisi puanına sahip olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla, yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Eşdeğer bir sınav sonucu ile başvuru yapacak adayların, sınav geçerlik süresini aşmaması gerekmektedir.

4- Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda Başkanlığımızın 06/04/2021 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

6-Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

1-2020-KPSS (B) grubu sınavı sonucunda, 100 puan üzerinden KPSSP3 puan türünden asgari 70

puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23/12/2021 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan "Sınav Başvuru Formu" nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

2-Eşdeğer sınav belgesi ile müracaat eden adayların başvuru süresi içerisinde belgelerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların bildirileceği duyuruda belirtilecek tarihe kadar; e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış mezuniyet belgelerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Sözlü sınav, adayların,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU

1-Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

2-Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir.

İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

ORTAK HUSUSLAR

1-657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.