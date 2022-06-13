Osmangazi Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Osmangazi Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Osmangazi Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, Bursa Osmangazi belediyesi güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Osmangazi Belediyesi Personel Alımı

Osmangazi Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak

Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp Toplama Personeli, 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 17 haziran 2022

Osmangazi Belediyesi Personel Alımı

Osmangazi ilçemiz, Bursa şehrimizde yer alan Türkiye2nin En büyük metropol ilçelerinden bir tanesidir. Bursa kentimizin tüm ilçelerinin kesiştiği noktada bulunmaktadır. Osmangazi ilçesimiz adını, Cihana 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu kurucu olan Osman Gazi’den almaktadır. Osmangazi, tarihi ve kültürel yapısı ile Türkiye'mizin en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Osmangazi ilçesinin nüfusu 2019 senesinde açıklanan rakamlar ile 850 bini aşmış durumdadır. Osmangazi Belediyesi bu nüfus yoğunluğunda ilçenin yönetimi için oldukça büyük çaba sarf etmektedir. Osmangazi Belediyesi çalışmalarının devamı adına ihtiyaç duyduğu ve açık kadro ve pozisyon ihtiyacı oluştuğu zamanlarda çok sayıda memur işçi eleman personel alımı gerçekleştirmektedir. Detaylı bilgi belediye internet adresinden ve www.kamusaati.com internet sitemizden alınabilir. Kadrolu istihdam konusunda Kurumların memur istihdam talepleri ise kurumların talebi dogrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde işkur ve devlet personel başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Burada da KPSS puanı ve Kurum Sınavı (Yazılı veya Sözlü) esas alınmaktadır.

Osmangazi Belediyesi İş İlanları 2019

Osmangazi Belediyesi Türkiyemizin en çalışkan belediyeleri arasında en üst sıralarda gösterilmektedir. Son senelerde yapmış oldukları çalışmalar ile 7’den 70’e her vatandaşımızın takdirini almayı başarmışlardır. Osmangazi Belediyesinin iş gücünden sorumlu birimi insan kaynakları bu çalışmaların hiç bir aksamaya gecikmeye mahal vermeden hız kesmeden devam etmesi ve Osmangazi ilçesinin çehresini değiştirmek insanlara daha yaşanılabilir bir ilçe sunmak için var gücüyle çalışacaklarını belirtmiştir. Osmangazi Belediyesi bu kapsamda kendi bünyesindeki açık kadro ve pozisyonlar için de çok sayıda memur işçi personel alımı, eleman alımı, gerçekleştirmektedir.

Osmangazi Belediyesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya yayınlanacak olan iş ilanları içinde ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu çok sayıda bay ve bayan adayın iş başvurusu yapabileceği açık kadrolar ve pozisyonlar yer almaktadır. İşe alım süreci başlatılarak işe alınacak olan personeller sözleşmeli, kadrolu ve geçici gibi statülerde barındırılacaklardır. Osmangazi Belediyesi iş ilanları içinde mühendis, özel güvenlik görevlisi,park bahçe görevlisi, kepçe operatörü, büro elemanı, şoför, zabıta, sosyolog gibi çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Peki tüm bu iş ilanlarını nasıl ve nereden takip edebilirsiniz, ilanlara nasıl iş başvurusu yapabilirsiniz?

Osmangazi Belediyesi İş Başvurusu 2019

Osmangazi Belediyesince yayınlanan veya yayınlanacak olan bütün iş ilanları www.kamusaati.com adresimiz üzerinde yer almaktadır. Tüm bu iş ilanlarını takip etmek, ilanlara ait iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgileri öğrenmek ve herkesten önce haberdar olarak iş başvurusu yapmak için bizleri sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Osmangazi Belediyesi hem kendi bünyesine yapacağı alımlar için hem de anlaşmalı kurumlar tarafından yapılacak olan personel alımları için belediye bünyesinde Osmangazi Belediyesi İstihdam Merkezi kullanıma açıldı. Osmangazi Belediyesi iş ilanları hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi ise yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.

Osmangazi Belediyesi İş İlanları

Osmangazi ilçesini Bursa'nın yeni yüzü olacak şekilde modernize etmeye çalışan Osmangazi Belediyesi, bu çalışmaları kapsamında kadrosuna alacağı personelleri hangi kadroda ve hangi şartlarda istihdam edeceğine dair resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Tabiki herzaman olduğu gibi bu ilanlar yayımlanır yayımlanmaz Sitemiz www.kamusaati.com adresimizin personel alımı ilanları bölümünde de yer alacaktır. sizlerde herkesten önce benim haberim olsun diyorsanız sitemizi sık kullanılar sekmesine ekleyerek en gülcel haberleri son dakika haberleri ve iş ilanlarını öğrenmek içiin herkesten bir adım önce olabilirsiniz.

Osmangazi Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Öz Kaynaklarını ve Bütçesini akılcı bir şekilde kullanarak Osmangazi'yi ve dolayısıyla Bursa'nın gelişmesini sağlama hedefinde olan Osmangazi Belediyesi, bu hususta İşkur yetkilileri ile görüşmeler yaparak bazı alanlarda ortak hareket etmeye ve çeşitli istihdam projeleri yapmaya karar vermiştir.

Bu nedenle bünyesine alacağı personellerinin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmalarını ya da İşkur büroları aracılığıyla yapılan mülakatlara katılmalarını isteyen belediye yetkilileri, başvuruların insan kaynakları birimi yetkilileri aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmektedir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.