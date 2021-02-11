Ortahisar Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Trabzon Ortahisar Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Ortahisar Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Ortahisar Belediyesi Personel Alımı

Ortahisar Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Ortahisar Belediyesi Personel Alımı

Ortahisar Belediyesi, 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir olan Trabzon’un merkez ilçe belediyesi olarak belirlenmiştir.

Ortahisar Belediyesi; tarihi, kültürel dokusu, doğa harikası yaylaları ve bitki örtüsü ile ülkemizin güzide şehirlerinden biri olan Trabzon’un en önemli ilçelerinden olan Ortahisar’a doğa ile uyumlu, çevre dostu, estetik, kültürel ve sosyal alanlarda projeler uygulamaktadır.

Bu projeler kapsamında önemli yatımlara imza atan kurum, bu yatırım alanlarında ve mevcut birimlerinde ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmek üzere çok sayıda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapacak.

Ortahisar Belediyesi İşçi Alımı

Trabzon’un tarih ruhunu ön plana çıkaran, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı benimseyen Ortahisar Belediyesi’nin bu ilkeler doğrultusunda çalışabilecek çok sayıda vatandaşını kadroya almaya hazırlandığı bilinmektedir.

Bütün personellerine 08.00 ile 17.00 saatlerinde mesai uygulayan kurumun kadrosuna yeni alacağı personellerin de aynı mesai saatlerinde çalışacağı ve mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalmaları durumunda ek mesai ücreti ödeneceği de bilinmektedir. Ortahisar Belediyesi’nin ayrıca kadrosuna alacağı işçileri sözleşmeli işçi statüsünde istihdam edeceği ve çalışanlarına bu statü paralelinde sosyal haklar tanıyacağı da tahmin edilmektedir.

Ortahisar Belediyesi Memur Alımı

Ortahisar Belediyesi memur alımı vatandaşların resmi kurumlara yönelik taleplerine göre açılmaktadır. İlçedeki mevcut resmi kurumların hangisinde personel eksikliği olduğu tespit edildikten sonra vatandaşların bu konudaki ihtiyaçlarının giderilebilmesi için memur kadrosunda pozisyon açılmaktadır.

Memur alımlarında yeni bir yazılı sınav gerekli görülmemekte ve en son gerçekleşen KPSS sınav puanına istinaden yerleştirme yapılmaktadır. Bu nedenle belediye bünyesinde işe girmek, vasıfları doğrultusunda kendini geliştirmek ya da resmi kurumda kariyer yapmak isteyen adayların, geçerliliğini koruyan son KPSS sınavın yeterli düzeyde puan alması gerekmektedir.

Ortahisar Belediyesi İş İlanları

Kültürel, sosyal, çevre dostu, katılımcı ve hizmet odaklı belediyecilik faaliyetleri ile Ortahisar’ın daha yaşanabilir bir kent olması adına projeler geliştirdiklerini belirten Ortahisar Belediyesi, bu bağlamda kadrosuna alacağı personeller ile ilgili internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Ortahisar Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alımlarında İşkur ile ortak hareket etmeyi tercih eden Ortahisar Belediyesi’nin bünyesinde sözleşmeli işçi olarak görev almak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş ilanlarını takip ederek, kendisine uygun gördüğü birim için yine belediyenin internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmaları ya da hazırladıkları cv ile birlikte Trabzon İşkur şubelerine giderek ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Ortahisar İş İlanları

Her yaş grubundan vatandaşların iş bulabileceği Ortahisar iş ilanları içerisinde; 18 yaş üstü olan bireylere değişik pozisyonlarda meslek edinebilme imkânı sunulurken 18 yaşın altındaki öğrencilere de staj imkânı verilmektedir.

Buna bağlı olarak işyerlerinin kalifiye elemen gereksinimlerinin giderilmesi ve belirli bir okul düzeyinin son sınıfında eğitim gören bireylerin staj yapabilmesi için ilanlar açılmaktadır. Güncel Ortahisar iş ilanlarını aşağıdaki listeden ve çeşitli kariyer sitelerinden öğrenebilirsiniz. Başvuru detayları içinse şirketin web sayfasını ya da kariyer sitelerini inceleyebilirsiniz.

Güncel Ortahisar iş ilanları

Temizlik Sorumlusu – Forum Trabzon AVM

Barista – Trabzon Şubesi

Tesisatçı

Karşılama Hostesi – Trabzon Şubesi

Servis Elemanı – Trabzon Şubesi

Mağaza Müdürü – Trabzon

İngilizce Öğretmeni

Ziraat Teknisyenleri / Teknikerleri

Ziraat Mühendisi

Mağaza Satış Temsilcisi

Bireysel Müşteri Temsilcisi

Ortahisar Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Ortahisar Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Ortahisar Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Ortahisar Belediyesi Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Ortahisar Belediyesi Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Ortahisar Belediyesi Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Denizli Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Denizli Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©