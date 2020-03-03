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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, 2020 Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere Mersin ve Ankara'da görevlendirmek üzere 15 Temizlik Görevlisi personel alımı ve 10 Güvenlik Görevlisi Alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı
03 Mart 2020 Salı 10:29

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, 2020 Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere Mersin ve Ankara'da görevlendirmek üzere 15 Temizlik Görevlisi personel alımı ve 10 Güvenlik Görevlisi Alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

2020 Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 15 Temizlik Görevlisi personel alımı yapacaktır

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Orta Doğu Teknik Üniversitesi #personel alımı #temizlik personeli #temizlik görevlisi alımı #iş başvurusu #iş başvuru formu #Ankara #Mersin
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