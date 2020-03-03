Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, 2020 Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere Mersin ve Ankara'da görevlendirmek üzere 15 Temizlik Görevlisi personel alımı ve 10 Güvenlik Görevlisi Alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 25 Sürekli İşçi Personel Alımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş başvursu, başvuru formu, 2020 Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere Mersin ve Ankara'da görevlendirmek üzere 15 Temizlik Görevlisi personel alımı ve 10 Güvenlik Görevlisi Alımı yapacaktır, Detaylar haberde... 2020 Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 15 Temizlik Görevlisi personel alımı yapacaktır Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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