Orman Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Personel Alım İlanları, İş Başvurusu ve Başvuru Formu

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI yayınladı, Orman Genel Müdürlüğü Bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, İnşaat mühendisi, Yazılım mühendisi, 27 Avukat, 80 Şoför en az ortaöğretim mezunu olmak üzere 122 personel alımı yapacaktır. Orman Genel Müdürlüğü işçi alım memur alımı iş başvurusu ve başvuru formu detayları haberde..

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.

Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek

2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B)

grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen

mezuniyetlerden toplam 122 (Yüz yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde

çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel

pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü

maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin

üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde

bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar

kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3 - Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge

düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar

bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından

kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1- 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3 VE KPSSP94 puan türünden en az 60 puan

almış olmak,

2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför)

pozisyonuna başvuranlar için;

- C sınıfı ehliyete sahip olmak,

- Cinsiyeti Erkek olmak,

4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3.BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar 01/06/2020 - 12/06/2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 12/06/2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir. 4.YERLEŞTİRME İŞLEMİ 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, başvuru genel ve özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını 22.06.2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen başvuru genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan olunur.