zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

OGM 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Başvuru Ekranı Tarih Belli Oldu!

Orman Genel Müdürlüğü OGM 5000 işçi alımında başvuru süreci başladı. OGM yayınlamış olduğu duyuru ile 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartlarını ve başvuru ekranının açılacağı tarihi duyurdu.

OGM 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Başvuru Ekranı Tarih Belli Oldu!
Ömer
Ömer
10 Nisan 2022 Pazar 11:02

Bakanlıklar ve bağlı kurumlar işçi personel alımlarına devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü OGM 5000 işçi alımı için düğmeye bastı.

OGM 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartları belli oldu 2022

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilanda Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5000 işçi alımı başvuru şartları açıklandı.

OGM Başvuru ekranı ne zaman açılacak ?

OGM 5.000 İşçi Alımı için başvuru ekranının aktif olacağı tarihte açıklandı. Alım ilanında belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.

Kadro dağılımı

  • Orman İşçisi - 3937 Kişi
  • Aşçı - 280 Kişi
  • İtfaiyeci - 500 Kişi
  • Elektronik Bakımcısı - 100 Kişi
  • Bahçıvan - 183 kişi

Sınava çağırılacak adaylar kura ile belirlenecek

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

KPSS şartı yok

OGM 5.000 İşçi Alımına başvuru adaylardan KPSS şartı aranmazken, adayların başvuru yaptıkları pozisyonlara göre farklılık göstermekle birlikte en az ilkokul mezunu olmaları şartı aranıyor.

OGM Başvuru şartları neler ? 2022

  • 1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  • Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
  • Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Sivas Koyulhisar Belediyesi Personel Alımı 2022
Sivas Koyulhisar Belediyesi Personel Alımı 2022
0
Afyonkarahisar Güney Belediyesi Personel Alımı 2022
Afyonkarahisar Güney Belediyesi Personel Alımı 2022
0
Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak
Bağcılar Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.