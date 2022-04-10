OGM 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Başvuru Ekranı Tarih Belli Oldu!

Orman Genel Müdürlüğü OGM 5000 işçi alımında başvuru süreci başladı. OGM yayınlamış olduğu duyuru ile 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartlarını ve başvuru ekranının açılacağı tarihi duyurdu.
Bakanlıklar ve bağlı kurumlar işçi personel alımlarına devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü OGM 5000 işçi alımı için düğmeye bastı.
OGM 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartları belli oldu 2022
Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilanda Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5000 işçi alımı başvuru şartları açıklandı.
OGM Başvuru ekranı ne zaman açılacak ?
OGM 5.000 İşçi Alımı için başvuru ekranının aktif olacağı tarihte açıklandı. Alım ilanında belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.
Kadro dağılımı
- Orman İşçisi - 3937 Kişi
- Aşçı - 280 Kişi
- İtfaiyeci - 500 Kişi
- Elektronik Bakımcısı - 100 Kişi
- Bahçıvan - 183 kişi
Sınava çağırılacak adaylar kura ile belirlenecek
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
KPSS şartı yok
OGM 5.000 İşçi Alımına başvuru adaylardan KPSS şartı aranmazken, adayların başvuru yaptıkları pozisyonlara göre farklılık göstermekle birlikte en az ilkokul mezunu olmaları şartı aranıyor.
OGM Başvuru şartları neler ? 2022
- 1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
- Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
- Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
- Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.