OGM 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartları ve Başvuru Ekranı Tarih Belli Oldu!

Orman Genel Müdürlüğü OGM 5000 işçi alımında başvuru süreci başladı. OGM yayınlamış olduğu duyuru ile 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartlarını ve başvuru ekranının açılacağı tarihi duyurdu.

Bakanlıklar ve bağlı kurumlar işçi personel alımlarına devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü OGM 5000 işçi alımı için düğmeye bastı.

OGM 5.000 İşçi Alımı Başvuru Şartları belli oldu 2022

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilanda Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 5000 işçi alımı başvuru şartları açıklandı.

OGM Başvuru ekranı ne zaman açılacak ?

OGM 5.000 İşçi Alımı için başvuru ekranının aktif olacağı tarihte açıklandı. Alım ilanında belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.

Kadro dağılımı

Orman İşçisi - 3937 Kişi

Aşçı - 280 Kişi

İtfaiyeci - 500 Kişi

Elektronik Bakımcısı - 100 Kişi

Bahçıvan - 183 kişi

Sınava çağırılacak adaylar kura ile belirlenecek

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

KPSS şartı yok

OGM 5.000 İşçi Alımına başvuru adaylardan KPSS şartı aranmazken, adayların başvuru yaptıkları pozisyonlara göre farklılık göstermekle birlikte en az ilkokul mezunu olmaları şartı aranıyor.

OGM Başvuru şartları neler ? 2022