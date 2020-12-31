O Üniversite güvenlik görevlisi alacak...İşte detaylar... İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura ve sözlü sınav ile güvenlik görevlisi alınacak. İşte ayrıntılar...

O Üniversite güvenlik görevlisi alacak...İşte detaylar... O Üniversite güvenlik görevlisi alacak...İşte detaylar... İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura ve sözlü sınav ile güvenlik görevlisi alınacak. İşte ayrıntılar... İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan güvenlik görevlisi alım ilanında, "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır." denildi. İlanda "Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Resmî Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, İŞ-KUR internet sitesi üzerinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 31/12/2020-04/01/2021 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır" ifadeleri yer aldı.