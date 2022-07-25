Niğde Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, şoför, mühendis, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Niğde Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Niğde Belediyesi Personel Alımı

Niğde Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Niğde Belediyesi 3 İşçi Alacak

Niğde Belediyesi, Cankurtaran, 3 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 temmuz 2022

Niğde Belediyesi Memur Alımı

Niğde ilimiz, İç Anadolu Bölgemizde yer alan kültürel zenginlikleri ile önemli bir kentimizdir. Şehrimizin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine kuruludur. Niğde ilimizin merkezinde yer alan organize sanayi, bor deri organize sanayi, halı fabrikası ve diğer sanayi kolları da ayrıca istihdama katkı sağlayan çok önemli kuruluşlardır. Niğde Belediyesince yapılan açıklamaya göre belediye bünyesinde çok sayıda eleman açığı bulunduğunu ve açık pozisyonları kapatabilmek için açık pozisyonlara memur işçi personel alımı gerçekleştirileceğini belirtti. Niğde Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Niğde Belediyesi Personel Alımı

Niğde şehrinde son dönemde işsizlik sayılarında artış gözlemlendi. Bu durumu düzeltmek adına Niğde Belediyesi çeşitli projeler üreterek çalışmalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi de İŞKUR ile yapılan istihdamı arttırmak işsizliği azaltmak için yapılan çalışmaydı. Bu çalışma doğrultusunda ve çok sayıda memur işçi statüsündeki personeli belediye bünyesine kazandırmak adına, Niğde Belediyesi çok sayıda memur işçi personel alımı gerçekleştirecek. Açık Pozisyonlara istihdama katkı için yapılan iş ilanlarında vasıfsız, ilköğretim mezunu, part time, kadrolu, sözleşmeli gibi çeşitli başlıklarda kadro ve pozisyonlar yer alacak. Niğde Belediyesi sadece merkez ilçelerde değil aynı zamanda aşağıda saymış olduğumuz ilçelerde de çok sayıda memur işçi alımı gerçekleştirecek.

Altunhisar

Bor

Çamardı

Çiftlik

Ulukışla

Niğde Belediyesince gerçekleştirilecek olan işçi memur personel alımı ilanlarına nasıl iş başvurusu yapabileceğinizi detaylı olarak Aşağıda belirttik Ayrıca Niğde şehrinde son dönemde verilmiş olan güncel kamu iş ilanlarını www.kamusaati.com web adresimizin ilanlar bölümüden görebilirsiniz.

Birçok konu ile meşhur olan Niğde kentimizde, belediyecilik hizmeti çok ciddi bir şekilde yapılmakta olup, belediye içerisinde yüzlerce kişi çalışmaktadır. İlk kademeden en alt kademeye kadar birçok kişinin çalıştığı Belediye’de memur işçi personel alımları her sene olduğu gibi yine ilk aylarda yapılacaktır ancak; bu sene farklı olması nedeni ile eylül ayında memur işçi personel alımlarının yapılması beklenmektedir. Niğde Belediyesi memur işçi personel alımı sadece belirli zamanlarda değil her zaman yapabilecektir. Böylece memur işçi personel alımlarına daha kolay başvuruda bulunabilecektir. Belediye Memur işçi Personel alımları açtığı zaman öncelikli olarak bir iş erbabı işinin ehli işten anlayan tecrübeli olan kişilere önem verilecektir. Niğde Belediyesi sadece genel alımlar değil daha özel ve iş odaklı memur işçi personel alımları yaptığı için birçok kişinin ilgi odağı haline gelmektedir. Belediyece verilen yayımlanan iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Niğde Belediyesi İşçi Alımı

Niğde Belediyesi tarafından personel alımı ilanına dair detaylar henüz paylaşılmamış olsa da detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yapılacak olan çok sayıda memur alımı için herhangi bir yazılı sınav uygulanmayacağı, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından sözlü mülakat yöntemiyle alımların gerçekleştirileceği belirtildi. Temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ilaçlama personeli, zabıta memuru, itfaiyeci, mühendis gibi kadrolara eleman alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca aşağıda bulunan Niğde İli ilçeleri için de çok sayıda memur alımı yapılacağı açıklandı. Bazı ilçelerin iş ilanları ise şimdiden yayımlandı.

Niğde ilimizin turistik bir il olması ve birçok kişinin de ziyaretinde olması nedeni ile belediyecilik hizmeti gayet iyi bir şekilde yürütülmektedir. Özellikle fen işleri gibi alt yapıya bakan müdürlüklere çok kişi alacak olan Niğde Belediyesi, Belediyeler arasında da birçok kişiyi işe alacaktır. 2019 yılında alımlar hızlı bir şekilde yapılacak olup, özellikle alımlarda da tecrübeli kişiler ilk sırada yer alacaktır.

Niğde Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Niğde Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Niğde Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Niğde Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Niğde Belediyesi ve Niğde’de bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Niğde Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Niğde Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.