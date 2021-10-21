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Versa Hastanesi Hakkında

Versa Hastanesi 2008 yılında sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır. Hastanenin en büyük hedefi teknolojiyi takip ederek en iyi cihazları kullanmak ve kadro anlamında da en iyi şekilde hizmet sunmaktır. Hastane içerisinde kullanılan tüm cihazlar en yeni teknolojiler ile yapılan ve dünya üzerinde isim yapmış markalara aittir.

Versa Hastanesinde 6 ameliyathane yer almaktadır. Bunlardan 4 tanesi normal ameliyathane, 2 tanesi ise kadın doğum ameliyathanesidir. Hastane içerisinde toplamda 51 yataj bulunmaktadır. Hastane alan açısından oldukça büyük olduğu için herhangi bir yer sıkıntısı da yoktur. Ek olarak koroner ve yenidoğan bakım üniteleri de hastane de mevcut durumdadır.

Hastaneye ait toplamda 4 adet son teknolojilerle donatılmış ambulans bulunmaktadır. İş başvurusu yapacak adaylar ambulans şoförlüğü iş başvurusu da yapabilirler. Kadro açıldığında bu pozisyonda iş imkanı bulabilirler. Ambulans dışında bir adet 4*4 pick up hasta nakil aracı da vardır.

Vizyon: Hastaların sağlık konusunda beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, bilimsel kurallara uygun bir şekilde sağlık hizmetini en kaliteli olarak sunmak ve kaliteli hizmeti devamlı olarak en iyiye yükseltme hedefiyle Türkiye'de yer alan sağlık kurumları içerisinde en iyiler arasında yer almak.

Misyon: Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla tıptaki gelişmeleri yakından takip etmek. Bünyemizde çalışan doktor, hekim, hemşire ve tüm personellerin devamlı olarak eğitim almalarını sağlamak ve çalışanlarımızla birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti sunarak mutlu bir çalışma ortamı sunabilmek hedefindeyiz.

Versa Hastanesi İş Başvurusu

Özel Vesa Hastanesi iş ilanları ve açık iş pozisyonlarını takip edebilirsiniz. Versa hastanesi iş başvurusu yapabilir ve hastane çalışanlarının profillerini da bu sayfada görebilirsiniz.

Özel Versa Hastanesi İletişim Bilgileri

Adres: Güzelyurt, Ürgüp Cd. No:43, 50300 Nevşehir Merkez/Nevşehir

Telefon: +90 384 214 32 32

Fax: +90 384 214 00 70

E-posta: [email protected]

Web Sitesi: https://www.versahastanesi.com.tr/tr/contact