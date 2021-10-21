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Özel Kapadokya Hastanesi Hakkında

Özel Kapadokya Hastanesi 2007 yılında sağlık hizmeti sunmaya başlamıştır. Hastanenin en büyük hedefi teknolojiyi takip ederek en iyi cihazları kullanmak ve kadro anlamında da en iyi şekilde hizmet sunmaktır. Hastane içerisinde kullanılan tüm cihazlar en yeni teknolojiler ile yapılan ve dünya üzerinde isim yapmış markalara aittir.

2004 yılında girişimci bir grup hekim tarafından Orta Anadolu Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret ve A.Ş. unvanıyla kurulan şirketimiz Anadolu'nun güzel kenti Nevşehir'e güzel bir hastane yapma kararı almıştır. 07.12.2007 tarihinde ruhsatlandırılmış ve faaliyetine resmen başlamıştır.Açılmasıyla beraber, beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaşan hastanemiz, halkımızın teveccühüne layık olmak için elinden gelen tüm imkanları seferber etmektedir. Mesai mefhumu aranmaksızın hizmet veren hastanemiz 24 saat Acil Servisi ve acil servise destek olan tüm uzman hekim kadromuzla 365 gün hizmettedir. Resmi tatiller dışında Cumartesi günü dahil hizmete açık olup şu an 18 branşta 31 doktor, 25 poliklinik, 4 yataklı Koroner, 4 yataklı Dahili, 3 yataklı Cerrahi Yoğun Bakım ve 10 kuvözlü Yeni Doğan Yoğun Bakımı, yabancı dil bilen turizm departmanı ile şimdilik 87 yatak kapasitesi ile yerli ve yabancı hastalarımıza hizmet vermektedir.

Hedefimiz en ileri teknolojiyi uzman kadro ile bütünleştirip uluslararası kalite standartında, geniş kitlelere ulaşabilecek hizmet sunmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.

Versa Hastanesi İş Başvurusu

