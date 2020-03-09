Nevşehir Öğretmenevi Personel Alım İlanı, Nevşehir Öğretmenevi iş başvursu, başvuru formu, Nevşehir Öğretmenevi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere Tüm Alanda personeli alımı yapacaktır, Detaylar haberde...

Nevşehir Öğretmenevi Personel Alım İlanı

Nevşehir Öğretmenevi Personel Alım İlanı, Nevşehir Öğretmenevi iş başvursu, başvuru formu, Nevşehir Öğretmenevi bünyesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere Tüm Alanda personeli alımı yapacaktır, Detaylar haberde...



A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:



1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde İşkur Web sitesi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ . internet adresinden "İş Arayan" linki kullanılarak TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar devam edecektir .

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki ilanlara, durumu talep şartlarına uyan ve ilanın yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS'ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli olarak başvuranların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Başvuran Adaylarda Aranacak Özel Şartlar:

1- Alanında En Az 5 Yıl İş Tecrübesi Bulunması

2- MEB Onaylı Konaklama Seyahat Hizmetleri Alanı Ön Büro Elemanı Usta Öğreticilik Belgesi Sahibi Olmak

3-MEB Onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine Sahip Olmak

4-MEB Onaylı Bİlgisayar İşletmenliği- Öperatör Belgesi Sahip Olmak

5. 2018 Yılı KPSS P93 Punanını Gösterir Belge

6- Adli Sicil Kaydı Belgesi

7- Nevşehir Merkez İkamet Ediyor Olmak.

8- Alınacak personel devlet memuru statüsünde olmayıp sürekli işçi sınıfında sözleşmeli olarak çalıştırılacak.Mevcut Yasalar içerisinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi söz konusu olmayacaktır.

9 -Personel çalışma saatleri Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü vardiya durumuna göre yapılacaktır.

İstenen evrakların, 13/03/2020 Cuma Günü saat 17.00 mesai bitimine kadar Nevşehir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapıp evraklarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen adaylar noter kurasına dahil edilmeyecektir.

Kura Tarihi : 16.03.2020 Pazaretesi Günü Saat: 09.00-17.00

Kura Yeri : Nevşehir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

NEVŞEHİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Son Başvuru Tarihi : 13 Mart 2020

Yayınlanma Tarihi : 09 Mart 2020

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