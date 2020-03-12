Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 szöleşmeli işçi personel alımı yapacak, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 Güvenlik Görevlisi, 11 Teemizlik Görevlisi, 1 Sıhhi Tesisat Ustası, 1 Bahçivan, 1 HAyvan Bakıcısı olmak üzere İşkur Üzerinden Toplamda 20 işçi alımı Personel alımı Yapacaktır, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu ve başvuru metni Detayı haberde..

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 Sözleşmeli İşçi Personel Alımı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 szöleşmeli işçi personel alımı yapacak, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 Güvenlik Görevlisi, 11 Teemizlik Görevlisi, 1 Sıhhi Tesisat Ustası, 1 Bahçivan, 1 HAyvan Bakıcısı olmak üzere İşkur Üzerinden Toplamda 20 işçi alımı Personel alımı Yapacaktır, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İş başvurusu, başvuru formu ve başvuru metni Detayı haberde..

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanuna göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları sağlayan adaylar başvurularını Nevşehir İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://www.iskur.gov.tr/ adresinden yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 11.03.2020 - 16.03.2020

KURA TARİHİ / SAATİ: 23 Mart 2020 Pazartesi (Saat:10.00)

KURA YERİ: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi NEVŞEHİR

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