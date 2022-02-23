Netlog Lojistik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Netlog Lojistik Personel Alımı 2022, Netlog Lojistik İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Netlog Lojistik İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Netlog Lojistik bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Netlog Lojistik personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Netlog İş İlanları 2022

Netlog iş ilanlarını takip etmek için Kariyer.net kullanılabilir. Burada firmaya dair çok sayıda pozisyon olup, hepsi açık konumdadır. Ayrıntılarını merak eden ve incelemek isteyen adayların kontrolüne açıktır

Firmanın resmi sayfası da ilanlar için takip edilmelidir. Duyuru ve haber kısımlarında da firma yeni personel alımlarını paylaşabilir. İçerisinde çok sayıda pozisyon olması nedeniyle, firmanın gereksinimleri yılın farklı dönemlerinde gerçekleşebilir. Alımlar da farklı alanlarda yapılır. Bu nedenle adayların gelecek dönemlerde iş ilanlarını güncel olarak takip etmesi gerekir.

Nasıl Başvurulur?

http://ik.netlog.com.tr/onboarding/ sitesine girilip, sayfanın sonuna gelindiğinde ik@netlog.com.tr adresine bir CV ve iki dakikalık video atılabileceği görülür. Dolayısıyla gerekli hazırlıklar ardından, başvuru böylece yapılabilir.

Diğer bir yöntem de Kariyer.net üzerindeki ilanlardan başvurmadır. Burada öncelikle bir üyeliğin olmasının zorunlu olduğu bilinmelidir. Bu platformda başvuru şöyle yapılır;

Kariyer.net kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılır. CV güncellenir. Netlog tarafından açılan ilan sayfasına girilir. Pozisyonlar incelenerek, başvuru yapılır.

Böylece CV’niz firmanın yetkililerine iletilir. Ardından da değerlendirme süreci başlar. Süreç sonunda uyumlu görülen kişiler ile iletişim kurularak, mülakat bilgileri verilir.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Netlog’un Kariyer.net üzerinde açtığı ilanlardan bazıları şöyledir;

Depo Şefi Stok ve Planlama Sorumlusu Yazılım Uzmanı Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Ekip Lideri Nakliye Operasyon Şefi

Platform üzerinde aktif çok sayıda ilan olup, adaylar bu ve diğer pozisyonları Kariyer.net üzerinden inceleyebilir.

Pozisyon Açıklamaları

Netlog’un açtığı pozisyonlardan, bazılarının açıklamaları şöyledir;

Depo Şefi: Etkin şekilde lojistik süreçlerini idare etme.

Stok ve Planlama Sorumlusu: Tüm lojistik aktiviteleri ile planlamayı yönetme gibi görevleri vardır.

Yazılım Uzmanı: İlgili projelerin hem başarılı, hem de plana uyumlu biçimde sonuçlanmasını gerçekleştirme.

Temel Bilgiler

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Alım Yapılacak Şehirler: Kocaeli (Gebze), İstanbul (Asya), İstanbul (Avrupa).