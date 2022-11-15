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Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Muğla Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Muğla Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. Muğla Büyükşehir Belediyesi güncel iş ilanları sayfamızda...

Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
15 Kasım 2022 Salı 23:57

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kadrolu Ziraat Mühendisi, Biyolog ve Kimyager alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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