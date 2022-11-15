Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kadrolu Ziraat Mühendisi, Biyolog ve Kimyager alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.