Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Dün sekizinci toplantısını gerçekleştiren altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yine onay çıkmadı. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise katıldığı televizyon programında, Adana'da iş çevreleri ile basına yansımayan bir toplantı gerçekleştiren Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağabey olarak gördüğünü fakat kazanacak aday çıkartacaklarını söylediğini aktardı.