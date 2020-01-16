Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Personel Alımı Yapacak

Muğla Büyükşehir belediyesi Emek Personel Şirketi Bodrum'da Görevlendirilmek üzere Temizlik İşçisi Alacaktır. İşe Alınacak Temizlik Görevlileri Genel Olarak Cadde Sokak Park Bahçe Gibi Bölgelerde Görevlendirilecek Olup Belediye şirketinde istihdam edilecektir. Ayrıca İş başvurusunda cinsiyet ayrımı yoktur. İşkur sitesi üzerinden veya sahsen gerekli evrakları tammalayıp Herkes başvuru yapabilir