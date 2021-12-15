Muğla Belediyesi Tahakkuk Memuru Alımı, Personel alımı

Kamu personel alımı ile birlikte açıklanan duyurularda Muğla belediyesi tahakkuk memuru alımı yapacak.

Muğla belediyesi tahakkuk memur alımı için gerekli olan başvuru işlemlerinde bulunmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olmaları ve yüksek öğretim mezunu olmaları gerekiyor.



Muğla büyükşehir belediyesi tahakkuk memuru alımı bilgileri



Muğla iş ilanları için son başvuru tarihi 17.12.2021 olarak açıklandı.

Kişiler başvuruları şahsen kurumun personel daire başkanlığına başvuru yapmaları gerekmekte.

Telefon Numarası: 0 252 213 17 75



Belediye işçi alımı başvuru şartları



Tün adayların belirli zamanlarda büro ve evrak işlerini takip edebilmeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını bitirmiş olmaları, talep ve şikayetleri toplamalı ve değerlendirmeli ve herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak.

Muğla ili kamu personel alımı için vatandaşların arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yapabilmesi, herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, önlisans ve dengi okullardan mezun olmaları ve emeklilik, yaşlılık veya malullük adı altında herhangi bir ödeme almıyor olmak.

Bütün kişilerin formlar ve dosyaların oluşturulması konularında bilgili olması, ofis programları Word, excel, powerpoint gibi programları iyi derecede kullanıyor olması, en az B sınıfı ehliyete sahip olması ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

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