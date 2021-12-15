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Muğla Belediyesi Sayaç Okuma personeli Alımı

Kamu işçi alımı yapılması amacı ile yayınlanmış bilgilerde Muğla büyükşehir belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 sayaç okuma personeli alımı yapılacak.

Muğla Belediyesi Sayaç Okuma personeli Alımı
15 Aralık 2021 Çarşamba 12:09

Belediye işçi alımı için gerekli olan başvuruları yapmak isteyen adayların 18 yaşını bitirmiş olmaları, lise mezunu olmaları ve B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmekte.


Muğla belediyesi sayaç okuma personeli alımı


Muğla iş ilanları son başvuru tarihi 17.12.2021 olarak açıklandı.

Başvurular şahsen kuruma yapılacaktır.

ikuser@izmirfair.com.tr

Telefon: 0 252 213 17 75

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Belediye kadrolu işçi alımı başvuru şartları


Muğla iş ilanları kapsamında görev almak isteyenlerin etkili iletişim tekniklerine hakim olması, kamusal haklardan mahrum olunmaması, müşteri ilişkileri yönetimi becerisine sahip olmaları ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

Tüm adayların A2 ve B sınıfı ehliyete sahip olmaları, görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması, idarenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda çalışmaları ve sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olmaları gerekiyor.

Sayaç okuma personeli alımı için başvuru yapacak olanların ekipmanların toplanması ve kontrollerinin yapılmasını sağlaması, herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olması, ağır kaldırmaya engel olacak bir bedensel rahatsızlıklarının olmaması ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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