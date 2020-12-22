MSB sözleşmeli er başvuru kılavuzu yayımlandı

2021/1 Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini başvuru ekranı ve şartları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er temini yapılacak. Söz konusu personel alımı ilanı için kılavuz, Personel Temin internet sitesi üzerinden yayımlandı. 2021/1 Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı için başvuru kılavuzu, şartlar ve tarihler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Milli Savunma Bakanlığı 2021/1 sözleşmeli er temini için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuzda, Bakanlık tarafından belirlenecek olan kontenjanlar dahilinde yapılacak sözleşmeli er temini süreci için detaylar yer alıyor. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olması şartı aranırken bununla birlikte farklı koşulların da sağlanması gerekiyor. MSB Kara Kuvvetleri sözleşmeli er temini ne zaman yapılacak? İşte başvuru kılavuzu ile şartlar ve diğer detaylar…

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli Er alımı için adaylar başvurularına 21 Aralık 2020 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.

KİMLER SÖZLEŞMELİ ER İLANINA BAŞVURU YAPABİLECEK?

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımı için adaylardan aranan genel şartlar;

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.