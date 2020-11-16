MSB Harita Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Yapıyor-KPSS Sınırı Yok

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından sivil memur alımı yapılacağı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harita Genel Müdürlüğü lise mezunu memur alımı, önlisans mezunu memur alımı ve lisans mezunu memur alımı yapıyor. MSB memur alımı detayları haberimizde yer alıyor. MSB Harita Genel Müdürlüğü Memur Kamu Personeli Alımı 2021

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü bünyesine memur alımı yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün bir ilan yayımlandı ve Bakanlık bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından KPSS puan sınırı olmadan memur personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin MSB bünyesinde istihdam edileceğine yer verildi.

Bu ilana ayrıntılı şekilde baktığımızda Harita Genel Müdürlüğü bünyesine 102 adet memur alımı yapılacağı bildirildi.

MSB Harita Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak personeller, Mühendis, tekniker, Coğrafyacı, Teknisyen, Uzman, İş Güvenliği Uzmanı, Bahçıvan, Psikolog, Mal sorumlusu, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve memur kadrolarında istihdam edilecek.

HGM MEMUR ALIM YAPILACAK KADROLARIN DAĞILIMI – KPSS – MEZUNİYET ŞARTI

Harita Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı ve diğer detaylar ile her kadro için aranan özel şartlar şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak personel alımında , ilana başvuru yapacak adayların yukarıdaki özel şartların yanı sıra aşağıdaki genel şartları da taşıyor olması gerekmektedir. İşte genel şartlar:

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Adli sicil kaydı olmaması

Erkek adaylar için zorunlu askerlik hizmeti ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

2018 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2018 KPSS-Ortaöğretim/Ön Lisans/Lisans) girmiş olmak ve sınavdan geçerli puan almış olmak.

BAŞVURU

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı başvurusu aşağıdaki adres üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki linke gidin ve müracaatınızı yapın.