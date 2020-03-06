MNG Kargo Müşteri Deneyimi Müdür Yardımcısı Personel Alımı
MNG Kargo Müşteri Deneyimi Müdür Yardımcısı Personel Alımı
İş İçeriği;
En az 3 yıl tecrübeli adaylar
- Şirket stratejilerine uygun olarak müşteri deneyimi stratejisinin tüm şirket bünyesindebilinilirliğinin sağlanması,
- Ürün ve hizmet süreçlerinin dıştan içe müşteri odaklı bir perspektif ile dizaynı için gerekli kontrol ve koordinasyonu,
- Müşteri temas noktalarında iş birimleri ile birlikte süreçlerin ve müşteri deneyimi yolculuğunun tasarlanması, ölçümlenmesi, müşteri deneyimini iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi,
- Müşteri deneyimi ekibi ile tasarlama ve planlama süreçleri kapsamında, aktivitelerin tanımlanması, sıralanması, sürelerin tahmin edilmesi, zaman çizelgesinin hazırlanması ve geliştirilmesi, kaynak ve iletişim yönetiminin planlanması, tedarik yönetiminin planlanması, paydaş belirlenme adımlarının yönetilmesi,
- Süreç İyileştirme çalışmalarında alınacak aksiyonları takip ederek, koordinasyonun sağlanması ve raporlanması,
- Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttıracak faaliyetlerde bulunulması, iyileştirilmesi ve/ veya yeniden tasarlanması,
- Müşteri şikayet/ talep/ öneri/ teşekkür bildirimlerinin yönetilmesi ve resmi kurumlar ile ilişkiler kapsamında kontrol ve koordinasyonu,
- Müşteri şikayetlerinin takip ve analiz edilmesi, şikayet konularında müşteri deneyimini iyileştirmek üzere aksiyon alınması, alınan aksiyonlar sonrasında müşteri memnuniyetindeki trendi takip ederek, raporlanması,
- Müşteri deneyimi kapsamında haftalık, aylık ve yıllık koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi,
- Müşteri deneyimi ile ilgili metriklerin şirket içerisinde düzenli olarak raporlaması,
- Şirket içerisinde diğer birimlerle müşteri deneyimi özelinde koordinasyonunun sağlanması ve takibinin yapılması konusunda belirleyici rol alınması,
- Müşteri deneyimi ekibinin yetkinlik, performans ve koçluk yönünden gelişiminin sağlanması,
- Tedarikçi olarak çalışılan firmaların yönetimi, bütçe planlama ve kontrolünün sağlanması.
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Başvuru Şartları;
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Ofis Müşteri İlişkileri Departmanında görev yapacak “Müşteri Deneyimi Müdür Yardımcısı”pozisyonunda takım arkadaşı arıyoruz.
- Lisans mezunu,
- Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
- Müşteri Deneyimi ve Dış Kaynak yönetimi ile ilgili en az 3 yıl deneyime sahip,
- Planlanma, organizasyon yeteneğine ve liderlik özelliklerine sahip,
- Yaratıcı, takipçi, çözüm odaklı, detaycı, sonuç odaklı,
- Problem çözme, karar verme yeteneğine sahip, insiyatif kullanabilen,
- Müşteri ve kalite odaklı,
- Güler yüzlü, dinamik ve iletişimi güçlü,
- MS Office programlarını etkin kullanabilen.
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/mng-kargo-yurtici-ve-yurtdisi-tasimacilik-a-s-musteri-deneyimi-mudur-yardimcisi-2476586
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