Miss Poem Üretim Planlama Elemanı İş İlanları Personel Alımı Eleman Alımı
Miss Poem Üretim Planlama Elemanı İş İlanları Personel Alımı Eleman Alımı
İş İçeriği;
-
En az 5 yıllık bilgi ve deneyime sahip,
· MS Office (Word, Excel) programlarını iyi derecede bilen
· Nebim tedarik programını etkin kullanabilen,
· Düzenli , iş takip ve raporlama yeteneği olan ,
· Dokuma ve Örme Üretim süreçlerinin planlanması, ve takibini yapabilecek ,
· Planlama Elemanı alınacaktır.
-
Başvuru Şartları;
-
İş emirlerinin hazırlatılması ,kontrol edilmesi ve üretimi yönlendirilmesi,
· Ürün dosyaları , ön ve gerçekleşen maliyetlerinin yapılması,
· Üretim kumaş ve malzeme ihtiyaçlarının hesaplanması,
· Raporların hazırlanması,
-
Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/s-a-r-tekstil-ith-ihr-ve-dis-tic-ltd-sti-miss-po-uretim-planlama-elemani-2437836
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler