0
0
0
0
0
0
0
0

Miss Poem Üretim Planlama Elemanı İş İlanları Personel Alımı

Miss Poem Üretim Planlama Elemanı İş İlanları Personel Alımı Eleman Alımı

Miss Poem Üretim Planlama Elemanı İş İlanları Personel Alımı
16 Ocak 2020 Perşembe 20:34

Miss Poem Üretim Planlama Elemanı İş İlanları Personel Alımı Eleman Alımı

İş İçeriği;

  •     En az 5 yıllık bilgi ve deneyime sahip,

    ·         MS Office (Word, Excel) programlarını iyi derecede bilen

    ·         Nebim tedarik programını etkin kullanabilen,

    ·         Düzenli , iş takip ve raporlama yeteneği olan ,

    ·         Dokuma ve Örme  Üretim süreçlerinin planlanması, ve takibini yapabilecek ,

    ·         Planlama Elemanı alınacaktır.

  • Başvuru Şartları;

  • İş emirlerinin  hazırlatılması ,kontrol edilmesi ve üretimi yönlendirilmesi,

    ·         Ürün dosyaları , ön ve gerçekleşen maliyetlerinin yapılması,

    ·         Üretim kumaş ve malzeme ihtiyaçlarının hesaplanması,

    ·         Raporların hazırlanması, 

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/s-a-r-tekstil-ith-ihr-ve-dis-tic-ltd-sti-miss-po-uretim-planlama-elemani-2437836

    Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

    Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

    Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

    Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber