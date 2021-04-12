myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0

Milli Savunma Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak 2021 Msü Personel alımı ve iş lanları

Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; 200 Sözleşmeli Personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak 2021 Msü Personel alımı ve iş lanları
12 Nisan 2021 Pazartesi 00:03

Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

Aşçı,Berber,Terzi/Ütücü,Garson,Marangoz,Metal İşleri,Elektrik,Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız...

Başvuru yapmak için tıklayınız...


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #MŞÜ #personel #alımı #iş #ilanları #2021
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber