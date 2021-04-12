Milli Savunma Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak 2021 Msü Personel alımı ve iş lanları

Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; 200 Sözleşmeli Personel alacak

Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.



Aşçı,Berber,Terzi/Ütücü,Garson,Marangoz,Metal İşleri,Elektrik,Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir.



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