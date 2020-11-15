0
0
0
0
0
13
0
0

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı!

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak hizmetlerine devam eden Harita Genel Müdürlüğü Personel Alımı yapacağını açıkladı. İşte Harita Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanı başvuru süreci.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı!
15 Kasım 2020 Pazar 22:08

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

Ülkemizin, kalkınma, savunma, istihbarat, güvenlik, eğitim ve bilimsel araştırma maksatlı ihtiyaç duyduğu her türlü harita, harita ve coğrafi bilgiyi üreten ve sunan tek ulusal haritacılık kuruluşu olan Harita Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacaktır.

Harita Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Harita Teknikeri, Bilgisayar Teknikeri, Bilg./Yazılım Teknikeri, Programlama Teknikeri, Mekatronik Teknikeri, Matbaa Teknikeri, End./Otom. Teknikeri, Basın/Yayın Tekn. Teknikeri, Coğrafyacı, Psikolog, Uzman, İş Güv. Uzmanı, Elektrik Teknisyeni, Oto Teknikeri, Bahçıvan kadrolarında görevlendirilmek üzere genç ve dinamik arkadaşlarımızı;

200 yıllık mazisi ve tecrübesiyle köklü Haritacılık Kurumunun mensubu olmaya,
Jeodezi, Fotogrametri, Kartografya, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri alanında mesleki tecrübe kazanmaya,
Ulusal ve uluslararası projelerde görev yapmaya,
Sektörün aranan teknik personeli olmaya,

Geleceğin yöneticileri olmaya,
Akademik kariyer yapmaya,
Tatmin edici özlük hakları kazanmaya
Davet ediyoruz.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber