Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alım İlanı Yayımladı!

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak hizmetlerine devam eden Harita Genel Müdürlüğü Personel Alımı yapacağını açıkladı. İşte Harita Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanı başvuru süreci.
HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI
Ülkemizin, kalkınma, savunma, istihbarat, güvenlik, eğitim ve bilimsel araştırma maksatlı ihtiyaç duyduğu her türlü harita, harita ve coğrafi bilgiyi üreten ve sunan tek ulusal haritacılık kuruluşu olan Harita Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacaktır.
Harita Mühendisi, Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Harita Teknikeri, Bilgisayar Teknikeri, Bilg./Yazılım Teknikeri, Programlama Teknikeri, Mekatronik Teknikeri, Matbaa Teknikeri, End./Otom. Teknikeri, Basın/Yayın Tekn. Teknikeri, Coğrafyacı, Psikolog, Uzman, İş Güv. Uzmanı, Elektrik Teknisyeni, Oto Teknikeri, Bahçıvan kadrolarında görevlendirilmek üzere genç ve dinamik arkadaşlarımızı;
200 yıllık mazisi ve tecrübesiyle köklü Haritacılık Kurumunun mensubu olmaya,
Jeodezi, Fotogrametri, Kartografya, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri alanında mesleki tecrübe kazanmaya,
Ulusal ve uluslararası projelerde görev yapmaya,
Sektörün aranan teknik personeli olmaya,
Geleceğin yöneticileri olmaya,
Akademik kariyer yapmaya,
Tatmin edici özlük hakları kazanmaya
Davet ediyoruz.
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