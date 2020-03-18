Milli Eğitim Bakanlığı Kpss Puanı İle Sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam etmek üzere 1 Ağ Uzmanı Personel alımı, 4 Yazılım asp.net Uzmanı personel alımı, 1 Sistem Uzmanı Personel Alımı Olmak Üzere Toplamda 6 personel alımı yapacaktır. Milli eğitim bakanlığı iş başvurusu, başvuru formu detayları için tıklayınız..
Milli Eğitim Bakanlığı 6 Sözleşmeli Personel Alımı
Milli Eğitim Bakanlığı Kpss Puanı İle Sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam etmek üzere 1 Ağ Uzmanı Personel alımı, 4 Yazılım asp.net Uzmanı personel alımı, 1 Sistem Uzmanı Personel Alımı Olmak Üzere Toplamda 6 personel alımı yapacaktır. Milli eğitim bakanlığı iş başvurusu, başvuru formu detayları için tıklayınız..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLÂNINA İLİŞKİN DUYURU
Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2018 ve 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 28 – 29 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)
Telefon: 0 (312) 413 11 82 (Sekreterlik)
0 (312) 413 12 15
e-posta: bilisimbasvuru@meb.gov.tr
Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı
Telefon: 0 (312) 413 38 13 – 0 (312) 413 28 40
http://www.meb.gov.tr
http://personel.meb.gov.tr/
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)
Telefon: 0 (312) 413 11 82 (Sekreterlik)
0 (312) 413 12 15
e-posta: bilisimbasvuru@meb.gov.tr
Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı
Telefon: 0 (312) 413 38 13 – 0 (312) 413 28 40
http://www.meb.gov.tr
http://personel.meb.gov.tr/
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